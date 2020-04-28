«دبي للثقافة» تدعم منصة «فن جميل» لدعم المبدعين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في إطار جهودها المستمرة لدعم المجتمع الإبداعي في مواجهة التحديات الراهنة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن تعاونها مع «فن جميل»، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف رفد وتمويل الفنانين والمبدعين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين تم قبول طلباتهم في «منصة فن جميل للبحث والممارسات الفنية» التي أطلقتها المؤسسة أخيراً.

وتعد المنصة جزءاً من برنامج استجابة سريعة يقدم الدعم للفنانين والقيّمين والكتاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مخصصات مالية صغيرة لمشروعاتهم الحالية أو الجديدة. وتسعى «دبي للثقافة» من خلال دعمها للمبادرة إلى مساندة المجتمعات الإبداعية في دولة الإمارات، عبر توسيع النسخة الإماراتية من البرنامج ليشمل الشركات الصغيرة والممارسين المنفردين والفنانين المستقلين. وتطمح الهيئة من خلال هذا التعاون مع فن جميل إلى تعزيز دور المنصة في رفد المشاركين خلال هذه الأوقات الصعبة، وضمان استدامة أعمالهم.

وقالت مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري: «يسعدنا في (دبي للثقافة) أن نكون جزءاً من مبادرة فن جميل التي تهدف إلى دعم المواهب والمبدعين في جميع أنحاء الإمارات. ستسهم هذه المبادرة حتماً في رفد شبكة المبدعين بشكل كبير وستلعب دوراً جوهرياً في رفع معنويات الفنانين خلال هذه الأوقات العصيبة. ومن خلال هذا الدعم، نعتزم توسيع نطاق المنح المقدمة لتشمل جميع مكونات المشهد الإبداعي في الإمارات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، والممارسون المنفردون، والفنانون المستقلون».

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل، أنطونيا كارفر: «نتوجه بالشكر لهيئة دبي للثقافة والفنون لتقديمها الدعم لمنصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية، الأمر الذي يحظى بتأثير بالغ وأهمية كبيرة ليس للمبدعين في الدولة فحسب، بل يشمل المنطقة ككل».



تسعى «دبي للثقافة» لمساندة المجتمعات الإبداعية في الدولة.

توسيع نطاق المنح لتشمل جميع مكونات المشهد الإبداعي.

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