«أين منزلنا؟».. من «نيويورك أبوظبي» إلى الأردن

المصدر: أبوظبي -الإمارات اليوم

أصدر طلبة في جامعة نيويورك أبوظبي، كتاباً يحمل عنوان «أين منزلنا؟»، المخصص للأطفال اللاجئين والمعوزين في الأردن.

ويتناول الكتاب موضوع الهجرة، ويحتفي بوحدة الإنسانية والتنوع البيئي الذي يتميز به عالمنا، ومن المقرر أن يصل الكتاب إلى ما يقارب 3000 طفل ممن تراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة.

ويصور «أين منزلنا؟»، الذي ألفه وصممه طلبة جامعة نيويورك أبوظبي، المنزل كمكان مفعم بالحب، وأنه ليس بالضرورة أن يكون مكاناً مادياً أو ملموساً، عن طريق حوار بسيط تم نشره باللغتين العربية والإنجليزية. ويدعم المشروع عمل المنظمة الأردنية غير الحكومية «نحن نحب القراءة»، إذ سيوزع سفراء القراءة التابعون لها الكتاب على الأطفال بالاستعانة بقاعدة بياناتهم في الأردن.

وقاد المشروع طالبة من دفعة عام 2020 بجامعة نيويورك أبوظبي، ورئيسة مجموعة الطلبة «إليفايتد»، سارة بان آلغاري، المتخصصة في البحوث الاجتماعية والسياسة العامة والمسرح، وعمل على تأليفه كل من إيان بريس هويت وملك عبدالغفار، من طلبة دفعة عام 2021 من جامعة نيويورك أبوظبي المتخصصين في الأدب والكتابة الإبداعية. بينما عمل على تصميم الصور التوضيحية، دافيت جينتشارادزي، من دفعة عام 2021 المتخصص بعلم النفس.من جانبها، قالت الطالبة بان آلغاري: «يظهر كتاب (أين منزلنا؟) إمكانات طلبة الجامعات على تنفيذ عمل جماعي إبداعي، وقدرتهم على بناء سبل التعاون مع منظمات محلية لتلبية الاحتياجات العالمية الملحة».

وأسهم في إعداد كتاب «أين منزلنا؟»، ثمانية طلبة آخرين بالجامعة من جنسيات وخلفيات ثقافية واجتماعية مختلفة.

واختير لعرضه ضمن العروض التقديمية الدولية في القمة العالمية لمحو الأمية لعام 2020، التي عقدت عبر الإنترنت واختتمت فعالياتها أمس.

- 3000

طفل ممّن تراوح أعمارهم بين الخامسة والسابعة سيصل إليهم الكتاب.