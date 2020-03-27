محمد صلاح يستثمر فترة كورونا «أمام العرش».. كونوا مثله

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بأهداف مختلفة، وبعيداً عن الملاعب المغلقة بأمر كورونا، يبدو أن فخر العرب النجم محمد صلاح يستثمر وقته بشكل إيجابي، مع التاريخ وواحد من أفضل الكتّاب، وهو «أديب نوبل» نجيب محفوظ، إذ نشر نجم ليفربول على حسابه بإنستغرام منذ ساعات غلاف كتاب نجيب محفوظ «أمام العرش» في إشارة إلى مطالعته له، وترشيحه للقراءة خلال هذه الفترة التي يحبس فيها الوباء مليارات البشر في منازلهم، ويبحث كثيرون عما يخفف من تلك العزلة الإجبارية.



ونشر صلاح من قبل أغلفة عدد من الكتب العربية والأجنبية أيضاً، في مقدمتها رواية لنجيب محفوظ أيضاً، وكذلك كتاب فن اللامبالاة، والذي حظي بإقبال كبير حول العالم من القراء.



يذكر أن «أمام العرش» هو بمثابة حوار مطول مع رجال مصر (الحكام والزعماء منذ الفراعنة وحتى العصر الحديث) من مينا (موحد القطرين) حتى أنور السادات، ويستعرض فيه نجيب محفوظ (1911 - 2006) الكثير من الحوارات، ويستدعي كل الزعماء الذين مروا على مصر في محاكمة متخيلة بـ«قاعة العدل».

