أحمد بن محمد يكرّم الفائزين في «تحدي الأمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرَّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ظهر أمس، الفائزين في مبادرة «تحدي الأمية»، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لـ«ملتقى تحدي الأمية» بنسخته الأولى التي نظَّمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو، وذلك في هيلتون الحبتور ستي بدبي.

وشمل «تحدي الأمية» مشاركة ثلاث فئات هي: الأفراد، والمؤسسات والشركات، وكذا الحكومات من جميع الدول العربية، لاستعراض إنجازاتهم ومشاريعهم المبتكرة والمتميزة في مجال محو الأمية.

وفي فئة الأفراد كرّم سموه كلاً من: محمود عباس، مؤسِّس ومدير جمعية الأطفال والفتوّة، من دولة فلسطين، وذلك عن مشروعه «مركز الأطفال والفتوة عام 1996»، الذي يعد أول مؤسسة اجتماعية فلسطينية في لبنان تقوم على أساس تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذي قدَّم الخدمات التعليمية والاجتماعية من توعية وتدريب وبناء قدرات وحماية وتمكين الآلاف من الأطفال والشباب من الجنسين، والمساعدات الإغاثية والاجتماعية لآلاف الأسر الفلسطينية واللبنانية والسورية الفقيرة أو التي تهجَّرت بفعل الحروب.

كما كرم سموه زهرة بنت سلمان العوفية، وهي ملهمة وصاحبة مشروع تعليمي تطوعي، من سلطنة عمان، عن فئة الأفراد، وقد سخَّرت كل ما لديها من أجل تحقيق رسالتها المتمثِّلة بخلق مجتمع متعلِّم ومحو أمية النساء في جميع القرى العمانية، حيث تحمل زهرة شهادة الصف الخامس الابتدائي فقط، لكنها رأت في العمل التطوعي أملاً ومستقبلاً من أجل مجتمع خالٍ من الأمية.

وعن فئة الحكومات، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم محافظة الوادي الجديد في جمهورية مصر العربية، وتسلَّم التكريم اللواء محمد سلمان إبراهيم، حيث منحت محافظة الوادي الجديد الأمل للأميين ببرامج فائقة الأثر، نتج عنها انخفاض نسبة الأمية في المحافظة إلى 2%، وهي الأقل في جمهورية مصر العربية. وفي إطار إبداعها بمبادرات ممنهجة ومدروسة لتفعيل دور الطلاب، تولَّى كل واحد من طلابها الخريجين محو أمية 10 مواطنين من أبناء قريته، وهذا ما فعَّل الدَّور المجتمعي في الحملة الشاملة لمحو الأمية في المحافظة.

كما تم منح مكافآت مالية في صورة بنية أساسية للقرى الخالية من الأمية في المحافظة، وتم وضع برامج تنموية فيها بالتعاون مع شركاء ومؤسسات التنمية، ولفت أنظار الشركات للاستثمار في المحافظة.

وعن فئة المؤسسات، كرم سموه «مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع»، وتسلَّم التكريم المهندس محمد يسري حنة، رئيس مجلس الأمناء، وتم تكريم المؤسسة عن تنفيذها أعمالاً وأنشطة غطت 100 قرية في مصر لتشمل بناء 100 مدرسة، و419 ألف مستفيد من برامج محو الأمية، و100 ألف مستفيد من الخدمات الطبية، إلى جانب تعليم 50 ألف طالب، وتدريب ما يقارب 2500 مدرِّس من القائمين على العملية التعليمية.