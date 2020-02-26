10 من مبدعي «خلوة الكتابة»: حان وقت التأليف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أسدل الستار، أول من أمس، على فعاليات برنامج خلوة الكتابة الإبداعية الذي نظمته مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، بهدف تدريب 10 مبدعين على أساليب مبتكرة في الكتابة تثري المحتوى المعرفي والإبداعي.

واشتمل البرنامج الذي نظم بدعم من جائزة اتصالات لكتاب الطفل، بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، ورش عمل مكثفة، قدمها الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والكاتبة الليبية نجوى بن شتوان.

وخلال برنامج الخلوة، التي أقيمت في فندق واحة البداير على مدار 10 أيام، حضر المشاركون جلسات كتابة حرة، ونقاشات وحوارات تناولت موضوعات مراحل الكتابة (التخطيط، التأليف، المراجعة، والنشر)، وأساسيات وقواعد الكتابة الإبداعية وأساسياتها، وطريقة اختيار الرسم المناسب للنص المناسب، واختيار الناشر المناسب، وغيرها من الموضوعات.

واشتمل البرنامج على رحلات خارجية زار فيها المشاركون منطقة مليحة، وقلب الشارقة، الوجهة السياحية التاريخية في الشارقة، ومقهى الراوي الثقافي.

وسيؤلف المشاركون بعد انتهاء البرنامج كتاباً أو ديواناً شعرياً أو أي نوع من أنواع الكتابة الإبداعية وتقديمه خلال ثمانية أشهر، بحيث ستتلقى هذه الأعمال دعماً من مبادرة «ألف عنوان وعنوان» لنشرها.

وحول البرنامج، قالت مديرة مبادرة «ألف عنوان وعنوان»، مجد الشحي: «انطلقت المبادرة في تنظيم هذا البرنامج من الحرص على أهمية دعم الكُتَّاب والروائيين المحليين والعرب، وتمكينهم بمختلف السبل لتيسير عملهم الإبداعي وتطويره». ‏وأضافت: «سعداء باحتضان 10 كُتَّاب والعمل معهم بحضور الروائي واسيني الأعرج، والكاتبة نجوى بن شتوان، ونحن على ثقة بأن لهذا البرنامج بصمة إبداعية، ونتطلع لرؤية الأعمال المقبلة منهم». يذكر أن مبادرة «ألف عنوان وعنوان» الثقافية الفكرية انطلقت في فبراير 2016، تحت شعار «ندعم الفكر لنثري المحتوى»، واستهدفت في مرحلتها الأولى إلى إصدار 1001 كتاب إماراتي، تعزيزاً للإنتاج المعرفي والفكري في الدولة، وفي نوفمبر 2017 أعلنت المبادرة عن ختام مرحلتها الأولى.

وانطلقت المرحلة الثانية في يناير 2018 وهدفت إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، حيث تم دعم 700 عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان لمؤلفين إماراتيين، بميزانية بلغت قيمتها خمسة ملايين درهم.

البرنامج الذي نظم بالتعاون مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، شمل ورش عمل مكثفة.

مجد الشحي:

«المبادرة تدعم الكُتَّاب المحليين والعرب، وتسعى إلى تمكينهم بمختلف السبل لتيسيير عملهم الإبداعي وتطويره».