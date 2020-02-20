رائدة طه تبحث عن جذورها في «شجرة التين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعرض مسرح «مول الإمارات» بدبي في الثامنة من مساء اليوم وغداً الجمعة مسرحية «شجرة التين.. رحلة في حياة رائدة طه»، التي تؤديها الكاتبة والممثلة المسرحية الفلسطينية رائدة طه، تروي من خلالها قصة حياتها ومعاناتها مع الفقد والحرمان والاغتراب في دول الشتات، وتصف رحلة البحث عن الجذور في مدينة القدس الشريف.

وتروي رائدة طه من خلال عرضها المسرحي حكايتها الشخصية كفتاة فلسطينية فقدت والدها، الذي ضحّى بحياته فداءً للوطن تاركاً وراءه زوجة وأربع بنات صغيرات، حيث كبرت ابنته الكبرى (رائدة) في الشتات وأمضت حياتها وهي تحاول إيجاد هويتها وجذورها، قبل أن تعود أخيراً إلى مدينة القدس الشريف وتجد بعضاً من رائحتها هناك في البلدة القديمة وبيت جدّها وعمتها الكبرى، وفي شوارع القدس العتيقة، إلى ذلك تقدّم رائدة في مسرحيتها مشاهد يومية تتضمن تفاصيل مؤثرة لعائلتها بعد رحيل والدها ومواجهتهم الحياة بمفردهم.

وتختزن ذاكرة رائدة، التي ولدت في القدس وعاشت في الشتات بين لبنان والأردن قبل أن تتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الصحافة والإعلام وفي تونس أيضاً، الكثير من الذكريات والتجارب والمعاناة التي كوّنت وصقلت شخصيتها، وجعلتها تقرر في ما بعد الكتابة عنها وإخراجها إلى النور عبر مسرحيات هادفة.

دخلت رائدة معترك العمل وشغلت مناصب عدة في مجال الإعلام، قبل أن تقرّر أخيراً التفرغ لتحقيق حلمها بالوقوف على المسرح لتروي من خلال أعمالها المسرحية تجربتها ومعاناتها، واللافت في الأمر أن رائدة تتفرّد بتقديم مسرحياتها بطريقة «المنودراما»، حيث يجسد فيه ممثل واحد كلّ شخصيات العمل، إذ تساعد مجموعة من المؤثرات السمعية والبصرية على إقناع المشاهد أنه بصدد فريق عمل متكامل.

• تروي رائدة طه من خلال عرضها المسرحي حكايتها الشخصية كفتاة فلسطينية فقدت والدها.