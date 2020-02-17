منافذ بيع جديدة لتوصيل الكتاب الإماراتي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أكد الدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، على ضرورة انتشار الأعمال الإبداعية للكاتب الإماراتي داخل دولة الإمارات وخارجها، باعتبار أن بعض المبدعين من الكتاب استطاعوا أن يصلوا بإبداعهم إلى مراتب تدعو إلى الفخر والاعتزاز.

وأضاف بن جرش أن «الاستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد في تنفيذ هذا الهدف تفرعت عنها خطط تشغيلية، لكي يتجسد الهدف بأدق وأجمل صورة، وهو إيجاد منافذ جديدة لتسويق الكتاب من جهة، وإبراز إبداع الكاتب الإماراتي من جهة أخرى».

جاء ذلك بمناسبة الاتفاقية التي تمت ما بين اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وشركتي جملون، ونيل وفرات، اللتين تعدان من أشهر الشركات التي تروج وتسوّق الكتاب بيسر وسهولة إلى القارئ في الوطن العربي، وفي أصقاع العالم أيضاً، وقد تجلت صحة هذا التوجه لشراء الكتاب الإماراتي بشكل واضح من خلال إقبال القراء على الشراء واقتناء الكتب الإماراتية التي صدرت وتصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فقد بلغت العناوين المبيعة أكثر من 80 عنواناً خلال فترة قصيرة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وأضاف الاتحاد بهذا التوجه منافذ بيع خارجية، إضافة إلى منافذ البيع المحلية المعتمدة، سعياً إلى تحقيق منظور شمولي للترويج للكتاب الإماراتي.

يذكر في هذا المجال أن البحث جار عن اعتماد منافذ بيع أخرى، بسبب الطلب المُلح على اقتناء الكتاب الإماراتي، ما يدعو إلى الاعتزاز بالمبدعين الإماراتيين الذين حصلوا على جوائز مهمة في العقدين الأخيرين.

- البحث جارٍ عن منافذ بيع أخرى بسبب الطلب المُلح على اقتناء الكتاب الإماراتي.