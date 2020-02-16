«العاصمة العالمية للكتاب» تعزّز الترجمة من «العربية» وإليها

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

على مدار ثلاثة أيام، نظم مكتب الشارقة، العاصمة العالمية للكتاب 2019، ورشة عمل متخصصة لـ12 مترجماً من سبع دول عربية وأجنبية، بهدف تنمية مهاراتهم في الترجمة الأدبية باللغتين العربية والإنجليزية.

ونظمت الورشة التي اختتمت أمس، تحت عنوان «ترجم»، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومجموعة كلمات، ومؤسسة «نيو رايتنغ نورث» في مقهى الراوي الثقافي بالشارقة.

وتأتي المبادرة ضمن البرنامج الذي أعدته الشارقة للمشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب 2020، الذي يركّز على دور الإمارة ومكانتها كمنصة إقليمية للترجمة، بالإضافة إلى جهودها في قطاع النشر المعني بالترجمة من العربية وإليها على المستويين المحلي والإقليمي.

فرصة فريدة

في اليوم الأول من الورشة، توجهت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، ورئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات، بالشكر للمشاركين. وقالت: إن «أهمية حركة الترجمة تبرز في أنها تقدم فرصةً فريدةً للاطلاع على ثقافات مختلفة ومعرفة ما يجري من أحداث في أنحاء العالم؛ ومشاركتكم في مثل هذه الفعالية من شأنها أن تسهم في مواجهة واحد من أبرز التحديات والمتمثل في التعريف بالثقافة العربية، وتقريب وجهات النظر مع مختلف حضارات العالم وتعزيز قيم التعاطف». من جهته، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الإمارات غافين أندرسون: «إننا حريصون على دعم الترجمة لأنها الوسيلة التي يمكننا من خلالها مشاركة أعمالنا الأدبية وهذا من شأنه أن يمنحنا جميعاً نظرة ثاقبة على عوالم وخبرات أخرى». وأضاف: «لقد تمكنت الشارقة على مدى 18 شهراً من تحقيق إنجازات نوعية تمثلت في فوزها بلقب العاصمة العالمية للكتاب، ومشاركتها ضيف شرف في ستة معارض كتاب دولية في مختلف أنحاء العالم؛ وبالتالي فهذه الفعالية تعد فرصة مثالية للجميع للاطلاع على تجربة الإمارة الرائدة في تعزيز ثقافة المطالعة وحبّ الفنون الأدبية».

تنمية مهارات

تمحورت الورشة التي قدمها كل من إليزابيث جاكيت، وجوناثان رايت، وأحمد آل علي، وبثينة خالدي، حول التطور المهني للمترجمين المشاركين، وتنمية مهاراتهم العملية، واستحداث فرص للتواصل مع كبار الخبراء في مجال الترجمة، فضلاً عن لقاء نخبة من المترجمين المتخصصين العرب والأجانب.

وشملت قائمة المترجمين المتخصصين في الترجمة من الإنجليزية إلى العربية: أميمة صبحي (مصر)، وهيفاء أبوالنادي (الأردن)، وسمر محفوظ (لبنان)، وزوينة الطوية (عمان)، ووطفة العسافين (سورية)، وماليد فايزة (الولايات المتحدة)؛ فيما ضم فريق المترجمين المتخصصين في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية رفائيل كوهين (مصر)، وراث أحمدزاي كيمب، وكاثرين هولز، ونيما العربي، وفالنتينا فيين (المملكة المتحدة)، وكارين ماكنيل (الولايات المتحدة الأميركية).

تاريخ

جاءت ورشة «ترجم» ضمن بعثة دراسية للشارقة مدتها خمسة أيام نظمها مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019 بالتعاون مع جهات شريكة. وتعرف أيضاً المترجمون المشاركون إلى التاريخ الغني للشارقة وتراثها الثقافي خلال جولة خاصة لمعالم الإمارة، في مقدمتها جزيرة النور وقلب الشارقة.

بدور القاسمي:

«الورشة تسهم في مواجهة واحد من أبرز التحديات وهو التعريف بالثقافة العربية، وتقريب وجهات النظر».

- المبادرة تأتي ضمن برنامج الشارقة للمشاركة في «لندن للكتاب».

12- مترجماً من 7 دول عربية وأجنبية شاركوا في الورشة.