كتب أطفال مصورة لكتّاب ورسامين إماراتيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب، ووزارة التسامح، أمس، عن تتويج مشروع مشترك يدعم الكتّاب والرسامين الإماراتيين، ويهدف إلى نشر سلسلة من 30 قصة للأطفال حول موضوع التسامح (باللغتين العربية والإنجليزية).

وينتظر إطلاق الكتب في مهرجان طيران الإمارات للآداب يوم السبت المقبل، الذي يقام في إنتركونتيننتال، فستيفال سيتي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعضو اللجنة العليا للتسامح.

وبدأ المشروع بسلسلة من ورش العمل للكتابة والرسم التي نظمتها مؤسسة الإمارات للآداب حول موضوع التسامح، وحظيت بدعم كبير من وزارة التسامح.

وفي التفاصيل، قال نهيان بن مبارك إن «هذه المجموعة من الكتب تؤكد على اعتزاز مؤلفيها بوطنهم، وتظهر بجلاء ما يتمتعون به من ملكات الإبداع والتأليف، والتزامهم بأن يكونوا دوماً مساهمين نشطين في مسيرة المجتمع. إنني أعبر عن تقديري لهم، لذلك كله، وأحيي ما يظهرونه من مهارات وقدرات، وما تتسم به هذه الكتب من درجة عالية من الجودة والإتقان، وأتمنى لهم جميعاً مستقبلاً ناجحاً».

يذكر أن مشروع كتاب التسامح المصور للأطفال يدعم ويتمم جهود مؤسسة الإمارات للآداب الرامية لتعزيز مكانة الكتّاب والشعراء والرسامين الإماراتيين، وتعميق أثرهم.

و ثمّنت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، إيزابيل أبوالهول، الخطوة، وأشادت بوزارة التسامح، وعبّرت عن امتنان مؤسسة الإمارات للآداب للدعم الذي تقدمه الوزارة بقولها: «إننا مدينون لوزارة التسامح لدعمها السخي للمشروع، وكلنا فخر واعتزاز بكتّابنا الجدد الذين حققوا حلمهم، وتمكنوا من طباعة أعمالهم». وذكرت أن دولة الإمارات توفر دعماً كبيراً للإبداع، وأن ذلك سينعكس حتماً على المستقبل المشرق للأدب الإماراتي. وتناول الكتّاب والرسامون موضوع التسامح، وقاموا بالكتابة عنه وبرسمه وفقاً لرؤاهم، وقد جسدت القصص الفولكلور الإماراتي والميثولوجيا الإماراتية، وصور مسيرة الإمارات الحديثة، وتناولت العديد من الموضوعات الأخرى، كتأثيرات الحضارة المادية على الصداقات. وسيتم توزيع الكتب على المكتبات والمدارس والمراكز الثقافية في جميع أنحاء الإمارات ودولياً كجزء من مبادرة جديدة للمؤسسة.

نهيان بن مبارك:

• «هذه المجموعة من الكتب تؤكد على اعتزاز مؤلفيها بوطنهم».

إيزابيل أبوالهول:

• «دولة الإمارات توفر دعماً كبيراً ومستمراً للإبداع».