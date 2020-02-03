«كارتوغرافي» يسرد قصص اللاجئين على خشبة نيويورك أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

كشف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم العمل المسرحي الفني رسم الخرائط «كارتوغرافي»، في عرض أول بمنطقة الشرق الأوسط، ويسلط الضوء على رحلة أربعة من اللاجئين الشباب الذين يستكشفون معنى مغادرة الوطن والبدء من جديد. ويهدف المشروع المسرحي، القائم على تجربة فنانة رسم الخرائط كانيزا شال، والكاتب كريستوفر مايرز، مع اللاجئين الشباب، إلى دمج الفنون الأدائية والتقنية ليأخذ الجمهور في رحلة تحفزهم على التمعّن والتفكر في حياتهم وخططهم المستقبلية.

وجاء تطوير وإعداد العرض بالتعاون مع الفنانة كانيزا شال والكاتب كريستوفر مايرز، بتكليف مشترك من مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، ضمن إقامة فنية جزئية في الجامعة، وبمشاركة خريجي برنامج الإعلام التفاعلي في الجامعة. وسيتم تقديم العمل المسرحي في مواعيد مختلفة، بدءاً من الخميس المقبل وحتى 15 الجاري، على خشبة مسرح الصندوق الأسود في مركز الفنون. وستشمل العروض عرضاً معدلاً للحواس صمم خصيصاً للشباب من أصحاب الهمم، وسيقدم بالتعاون مع الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات. ويستكشف العمل المسرحي القواسم المشتركة بين الهجرة ورسم الخرائط، عبر مجموعة من اللوحات الفنية والعوالم المفعمة بالأحداث، ما يضع الحاضرين في مواجهة لحظة تاريخية لأكبر هجرة بشرية في التاريخ الحديث. وقد بدأت الفنانة شال والكاتب مايرز، اللذان تعاونا في ما سبق، تطوير هذا العمل الفني بعد عملهما مع اللاجئين الشباب في ميونيخ.

ويقدم «كارتوغرافي» للجمهور فرصة التفاعل مع مختلف العناصر البصرية، مثل رسم الخرائط، بالإضافة إلى العناصر الأدائية كالإخراج والرقص. وخلال العمل تشكل المنحوتات مجموعة من الرحلات البصرية، تصاحبها تقنية مستشعر الصوت التي تستجيب لأصوات الممثلين، ما يؤدي إلى تشكيل عواصف افتراضية، في حين يستخدم الحضور هواتفهم المحمولة لتسجيل الذكريات وتحديد المسافات المقطوعة.