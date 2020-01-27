«طيران الإمارات للآداب» يقود جهود الاستدامة نحو عالم أخضر

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن مهرجان «طيران الإمارات للآداب» عن مجموعة من التدابير للحد من الآثار السلبية في البيئة، والالتزام بمعايير الاستدامة، وتتضمن تلك التدابير التخلص من البلاستيك المستهلك في مهرجان 2020، وتوفير برادات المياه المفلترة، وإعادة التدوير في موقع المهرجان، إضافة إلى تكريس العديد من جلسات المهرجان للاستدامة، وإقامة فعالية خاصة قبل المهرجان للدكتورة جين غودال، الخبيرة العالمية الرائدة التي تعد واحدة من أبرز المحافظين على البيئة في العالم.

المهرجان الذي يحظى هذا العام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقام بالشراكة بين «طيران الإمارات» وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) التي تُعنى بشؤون الثقافة والفنون والتراث في الإمارة، ويستمر من الرابع إلى التاسع من فبراير المقبل. وسيتم التوثيق لمستويات الحد من ثاني أكسيد الكربون في المهرجان، في تقرير رسمي عن الاستدامة يصدر عن «دبي كربون»، إلى جانب تقرير مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة للمهرجان، التي تسعى جاهدة إلى الحد من «بصمة الكربون» بشكل جذري، من خلال سياسة مستدامة لإدارة سلسلة التوريد، وبرنامج منظم للممارسات البيئية. وتتبنى مؤسسة الإمارات للآداب استراتيجية تولي أولوية للمشتريات الخضراء المفضلة بيئياً، بهدف طموح يتمثل في تحفيز الطلب في السوق على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة.

وفي معرض إشادتها بمبادرات الاستدامة لمؤسسة الإمارات للآداب، قالت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي: «إن الاستدامة قضية ملحّة بالنسبة لنا جميعاً، ونتطلع إلى أن نكون قدوة ومثالاً يحتذى للتغيير، وأن نلهم الجميع لتبني الاستدامة كعنصر أساس ومتطلب رئيس في حياتهم اليومية».

وذكرت مديرة العمليات في مؤسسة الإمارات للآداب وأبرز الداعمين للاستدامة، جينيفر مالتون: «لا يمكنكم التحكم في ما لا يمكنكم قياسه، ويشكل التقرير الذي نعده هذا العام الخطوة الأولى للتحسين المستمر».

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فبراير ينطلق المهرجان الذي يتطلع إلى أن يكون قدوة ومثالاً.