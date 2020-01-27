«تشكيل» يختار فنانين ومصممين لبرامج التطوير 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في خطوة تسعى إلى إثراء المشهد الفني الإماراتي بأعمال جديدة، اختار «تشكيل»، مركز الفنون والتصميم متعدد الاختصاصات في دبي، مجموعة من الفنانين والمصممين ليقدّم لهم التدريب والتوجيه من قبل متخصّصين في مجالات الفنون والتصميم على مدار العام الجاري.

وأطلق المركز برنامج التدريب السنوي السابع للمصممين «تنوين»، الذي يرحب في عام 2020 بمصممة المنتجات لينا غالب، والمهندسة المعمارية ندى سلمانبور، والمصممة الداخلية ندى أبوشقرا، والثنائي جوليا إبيني وستيفان نوير من ستوديو «إبيني».

وستُتوّج مسيرة المصممين المشاركين خلال هذا العام، بمعرض للمنتجات محدودة الإصدار، يقام على هامش أسبوع دبي للتصميم 2020، في نوفمبر المقبل.

واختير الفنانون المختصون بالفنون البصرية المعاصرة من دولة الإمارات: ميس البيك، وحمدان بطي الشامسي، وهند المزينة، ونورا زيد، للالتحاق ببرنامج الممارسة النقدية 2020 في «تشكيل»، الذي يتألّف من التدريب والتوجيه والنقد الفني، ودعم الإنتاج واستخدام استوديوهات المركز.

وكان البرنامج الذي أُطلق في عام 2014، قد لقي إقبالاً لافتاً، وتلقى مركز «تشكيل» نحو ٥٠ طلباً للمشاركة في دورة العام الجاري التي تُعدّ الأكبر.

ويجري تصميم برنامج خاص بكل فنان بعناية، ليتناسب مع ممارساته الفردية ومجالات بحثه. ويحدد «تشكيل» مرشدَين لتوجيه كل فنان، وإرشاده عند وضعه تصورات الأعمال الفنية وبنائها، لعرضها في المعارض الفردية خلال العامين الجاري والمقبل.

من ناحيتها، اعتبرت نائبة مديرة تشكيل، ليسا باليتشغار، العدد المتزايد من المتقدمين إلى برامج التطوير المهني التي ينظمها المركز، شهادةً على التدريب الجاد، والدعم المهني الذي يلبي الاحتياجات، والمقاربة التي يتبعها «تشكيل»، ما يمكّن الفنانين والمصممين من تعميق ممارساتهم.

ليسا باليتشغار:

«العدد المتزايد من المتقدمين إلى برامج التطوير المهني المتنوعة التي ينظمها المركز، شهادة على التدريب الجاد والدعم المهني».