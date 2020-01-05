أبرز الظواهر الفلكية في 2020.. كسوفان و3 «خسوفات»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد مركز الفلك الدولي، بأن العام الجديد سيشهد العديد من الأحداث الفلكية المميزة، أهمها ثلاث عمليات خسوف للقمر، وعمليتا كسوف للشمس، إضافة إلى زخات عدة للشهب، مشيراً إلى أن 2020 سيشهد كذلك اقتراناً مميزاً في آخر السنة بين كوكبي المشتري وزحل.

وأكد مدير المركز، محمد شوكت عودة، أن أول عملية كسوف للشمس هذا العام ستكون في 21 يونيو المقبل، وهي عبارة عن كسوف حلقي، في كل من سلطنة عمان واليمن وأجزاء بسيطة من المملكة العربية السعودية، بينما ستكون كسوفاً جزئياً في الإمارات وبقية الدول العربية، موضحاً أن الكسوف الثاني سيكون كلياً في 14 ديسمبر المقبل، ولن يشاهد من المنطقة العربية بأي شكل من الأشكال.

قرص القمر

أضاف عودة في تصريحات صحافية، أمس: «بالنسبة لخسوفات القمر، الأول سيكون جزئياً في 10 يناير الجاري، إذ سيخسف من القمر ما نسبته 90% من قرصه، لكنه لن يكون ملحوظاً للناس لكونه خسوفاً شبه ظلي، فيما سيكون الخسوف الثاني شبه ظلي وجزئياً أيضاً، وذلك في الخامس من يونيو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 58%، وهذه نسبة ليست كبيرة ما يجعل ملاحظته أصعب، لدرجة أن كثيرين قد لا يلاحظون أي تغير على لمعان القمر بسهولة، وسيكون الخسوف مشاهداً من المنطقة العربية مع كون المنطقة الشرقية أفضل».

أمّا الخسوف الثالث، فسيكون أيضاً - حسب الدكتور عودة - شبه ظل جزئي، وذلك في الخامس من يوليو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 37%، وسيكون مشاهداً من غرب إفريقيا فقط، ولن يكون ملاحظاً بشكل ملموس بالعين المجردة نظراً لقلة ما سيخسف من قرص القمر.

أحداث مهمة

في ما يتعلق بظاهرة زخات الشهب الرئيسة خلال 2020، أفاد عودة بأن الزخة الأولى هي زخة شهب «الرباعيات» نسبة إلى المجموعة النجمية القديمة «رباعيات موراليس»، وبلغت ذروتها أمس (08:20 صباحاً بتوقيت غرينتش)، بينما زخة الشهب الثانية المهمة هذا العام هي زخة شهب «إيتا الدلويات» نسبة إلى برج الدلو، إذ تقع نقطة الإشعاع في برج الدلو، وستكون ذروتها في الخامس من مايو المقبل (الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع رؤية 50 شهاباً في الساعة، وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماماً، والمناطق الأفضل هذه السنة لرؤية الزخة هي المناطق الوسطى والجنوبية من وسط وغرب آسيا، وهذا يشمل أقصى المناطق الشرقية من العالم العربي.

وأكمل مدير مركز الفلك الدولي: «زخة الشهب الثالثة هي أكثر زخات الشهب شعبية؛ وهي زخة شهب البرشاويات، نسبة إلى مجموعة برشاوس التي تقع نقطة الإشعاع فيها، وستكون ذروتها في 12 أغسطس (الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة نهاراً بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع رؤية 110 شهب في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماماً، وتعتبر المنطقة العربية مناسبة لرصد هذه الزخة ليلة الأربعاء». أمّا الزخة الرئيسة الأخيرة هذا العام، وفق عودة - فستكون زخة شهب التوأميات، نسبة إلى برج التوأمين (الجوزاء) الذي تقع فيه نقطة الإشعاع، وستكون ذروة الزخة في 14 ديسمبر المقبل (الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع رؤية 150 شهاباً في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماماً، وتعد المنطقة العربية مناسبة لرصد هذه الزخة، وزخة الشهب هذه هي أفضل زخة شهابية خلال العام».

اقتران كل 20 عاماً

قال مدير مركز الفلك الدولي الدكتور محمد شوكت عودة، إن من ضمن الأحداث الفلكية المميزة خلال العام الجديد، سيكون اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل في 21 ديسمبر المقبل (الساعة 01:22 ظهراً بتوقيت غرينتش)، إذ يكون الاقتران بشكل مبسط هو وقوع جرمين بالقرب من بعضهما بعضاً كما يرى ظاهرياً من الأرض، منوهاً بأن اقتران المشتري مع زحل يحدث كل 20 سنة تقريباً. وقال: «في هذا اليوم حينما سننظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة، سنرى جرمين لامعين شبه متلاصقين، الألمع هو كوكب المشتري والآخر هو كوكب زحل».

• 4 زخّات للشهب في آسيا والمنطقة العربية سيشهدها العام الجاري.