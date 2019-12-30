«الفجيرة الاجتماعية»: حفاظنا على حرفنا من سنعنا

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أطلقت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في مقرها بالفجيرة، أمس، فعاليات الدورة الأولى من «أسبوع الحرف اليدوية»، تحت شعار «حفاظنا على حرفنا من سنعنا»، وذلك بإشراف هدى الدهماني نائب رئيس الجمعية مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم. ويتضمن برنامج «الأسبوع» الذي ينفذه مجلس زايد لأصحاب الهمم بالشراكة مع مجلس الطفل بالفجيرة وجمعية سواعد الإمارات التطوعية، ورشاً متنوعة في صناعات الفخاريات والدخون والعطور وزخرفة المداخن وتزيين وتشكيل التمور، يقدمها نخبة من المختصين والحرفيين الإماراتيين.

وأوضح رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية خالد الظنحاني خلال اللقاء التنسيقي لـ«الأسبوع»، أن الاهتمام الذي توليه الجمعية للتراث الوطني بشكل عام والحرف اليدوية على وجه الخصوص يأتي تماشياً مع توجهات الدولة في ترسيخ وجود واستمرارية هذه الصناعات والحرف الشعبية، وحمايتها من الإهمال والاندثار، كاشفاً عن توجهات الجمعية الجديدة، خلال «عام الاستعداد للخمسين»، في دعم الأسر المنتجة وتنويع مصادر دخلها، واستثمار طاقات أفرادها، وتطوير قدراتهم، وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشروعات متميزة تدر عليهم دخلاً ثابتاً من جهة وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. من جهتها، قالت نائب رئيس الجمعية مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم هدى الدهماني: «إن أسبوع الحرف اليدوية يستهدف الأطفال وأصحاب الهمم ضمن الفئة العمرية من سن 6 إلى 14 سنة للإناث، ومن 6 إلى 11 سنة للذكور، وذلك بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والتراث الإماراتي والموروث الثقافي والاجتماعي من خلال التمسك بالسنع الإماراتي كمهمة وطنية بالغة الأهمية»، مؤكدة حرص الجمعية على تعريف الأجيال بتراثها العريق وتعزيز الوعي الثقافي والاجتماعي لدى الأطفال وأصحاب الهمم.