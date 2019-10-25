66 فعالية تقدمها «كوميكس» في «الشارقة للكتاب»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى التاسع من نوفمبر المقبل، تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح اذهاناً»، 66 نشاطاً وورشة عمل تستهدف الأطفال واليافعين، ضمن منصة رسوم القصص المصورة «كوميكس».

وتشمل الأنشطة وورش العمل كلاً من: ورشة تقنيات، وقصص مصورة، وبناء الشخصيات، وأساسيات الرسم، ورسوم من الماضي، وقصص مبتكرة، وشرائط مصورة، والنشر الذاتي، وعالم المجسمات، ومع الأشرار، ونفس القصة القديمة، ورسوم الشخصيات، ورسوم أولية، وخطوط أساسية، وحوار الألوان، وغيرها من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وتتيح ورش العمل المتخصصة للمشاركين استكشاف مجموعة متنوعة من رسوم الأشرطة المصورة، وفهم تسلسلها، مع محاولة إنشاء شريط الرسم الخاص بهم، كما تستعرض بعض الورش أساليب النشر الذاتي الأساسية، مثل الكتيبات الصغيرة والقصص الهزلية المُصغّرة وغيرها، إلى جانب نشاط تدريب يعلم الصغار استخدام شخصيات (الليغو) المُصغّرة لابتكار وتصميم الشخصيات والتعرّف إلى أسلوب رواية القصص.

وتستضيف ورش العمل خمسة متحدثين من أربعة بلدان، منهم الفنان أحمد الرفاعي من الكويت، والفنان علي كشواني من الإمارات، إضافة إلى عرض 11 فيلماً من أشهر الأفلام السينمائية المأخوذة عن قصص مصورة، أمثال «الفهد الأسود»، و«كابتن أميركا»، و«الرجل العنكبوت»، وغيرها.

وتهدف المنصة إلى تعزيز قدرات النشء واليافعين، وتزويدهم بمهارات جديدة تتعلق بالتقنيات الأساسية المستخدمة في سرد القصص المصورة، وتمنحهم فرصة رسم قصصهم الخاصة، إضافة إلى التركيز على أساسيات كتابة القصص المصورة، وكيفية بناء شخصيات الأشرطة المصورة.

وتطلع الأنشطة المتنوعة المشاركين على أساسيات الرسم بما يتضمنه من مراحل عدة مثل، الإيماءات، والرسم، والتحبير، والظل والنور، والتلوين إضافة إلى أساسيات كتابة القصص الواقعية بالاعتماد على نصوص أولية وابتكار تقنيات لرسوم هزلية باستخدام مراجع تاريخية، إلى جانب تعريفهم بدور الكلمات المكتوبة في عملية ابتكار القصص والحكايات وكيفية استخدام اللغة لتحقيق هذه الغاية.