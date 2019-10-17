حاكم الشارقة يزور «فرانكفورت للكتاب» ويتفقد الأجنحة الإماراتية والعربية المشاركة

المصدر: فرانكفورت - الإمارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي تقام فعالياته حتى 20 أكتوبر في قاعة أرض المعارض بفرانكفورت. كما شهد سموّه إعلان القائمة القصيرة المرشحة للفوز بالدورة الـ11 من «جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، خلال مشاركة إمارة الشارقة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وسيتم إعلان أسماء الفائزين في جميع فئات الجائزة، التي تتضمن فئة «أفضل كتاب صامت»، خلال حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 30 أكتوبر الجاري. ووصل عدد الكتب المشاركة في الجائزة بدورتها الحالية إلى 175 كتاباً من مختلف أنحاء العالم، واختارت لجنة تحكيم الأعمال المرشحة للقائمة القصيرة وفق سلسلة من المعايير التقنية والمهنية التي تعتمد على الحرفية والجودة في اللغة والفكرة والصياغة والتحرير.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة، في بداية جولته، جناح جمعية الناشرين الإماراتيين، حيث التقى بالعديد من الناشرين والأدباء الإماراتيين، وتباحث معهم حول آلية صناعة الكتاب في الإمارات من نشر وطباعة وتسويق، مؤكداً سموّه دعمه الدائم للناشرين الإماراتيين والكتاب للنهوض بالمستوى الأدبي والثقافي إلى أعلى المستويات.

وأثنى سموّه على جهود جمعية الناشرين الإماراتيين، التي تضم تحت مظلتها 160 ناشراً، وتوفر لهم الدعم والرعاية للارتقاء بمستوى النشر الإماراتي، موصياً سموّه إدارة الجمعية والناشرين بالحرص على العناية باللغة العربية والنقد الأدبي البناء، وتقديم محتوى ثقافي ذي قيمة أدبية وعلمية.

كما وجّه سموّه بالعديد من المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع المستوى الثقافي ودعم صناعة النشر الإماراتية، وتقديم كل التسهيلات والخدمات للناشرين والكتاب الإماراتيين.

وتفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عدداً من أجنحة الدول العربية واتحادات الناشرين المشاركين في معرض فرانكفورت للكتاب بدءاً من جناح الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، الذي يشارك بدعم من هيئة الشارقة للكتاب، واطّلع سموّه على أبرز الاصدارات المتعلقة بالطفل العربي وتنمية ثقافته علمياً وأدبياً.

وزار سموّه جناح اتحاد الناشرين العرب متعرفاً الى أحدث المعروضات الأدبية العربية وجهود الاتحاد في دعم الناشرين وتحقيق التعاون مع مختلف اتحادات الناشرين. كما زار صاحب السمو حاكم الشارقة مجموعة من الأجنحة العربية المشاركة في الدورة الـ69 لمعرض فرانكفورت للكتاب، منها جناح جمهورية مصر العربية وجناح مركز الدراسات والبحوث الكويتي، وعدد من دور النشر العربية التي تتخذ من الدول الأوروبية مقراً لعملها. وتلقّى سموّه خلال جولته العديد من الاهداءات والاصدارات المقدمة من الأجنحة المشاركة ودور النشر. وخلال جولته في القسم الخاص بدور النشر الأجنبية والألمانية زار صاحب السمو حاكم الشارقة جناح دار أولمز للنشر العريقة التي قامت بترجمة العديد من مؤلفات سموّه إلى اللغة الألمانية.

توقيع كتب

وسط إقبال كبير من قبل المثقفين والقراء الألمان قام صاحب السمو حاكم الشارقة بالتوقيع لمجموعة كبيرة من زوار المعرض والجناح الذين تهافتوا على اقتناء النسخ الأولى من الكتب التي تحمل توقيع سموّه، وذلك بحضور مؤسس دار أولمز للنشر، الدكتور جورج أولمز، والرئيس التنفيذي لدار أولمز للنشر، ديتريش أولمز، ورئيس الجمعية الأوروبية لأبحاث العالم العربي، الدكتور غونتر موير، حيث قام الأخير وأثناء توقيع صاحب السمو حاكم الشارقة على مجموعة الكتب بتقديم نبذة حول سموّه وفصول وأحداث الكتب المترجمة.

200 ألف درهم

تبلغ القيمة الإجمالية لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»، مليوناً و200 ألف درهم إماراتي تنقسم بواقع 300 ألف درهم لفئة جائزة كتاب الطفل، يتم توزيعها على الناشر والمؤلف والرسام، بواقع 100 ألف لكل واحد منهما، و200 ألف لفئة جائزة كتاب اليافعين، توزع مناصفة بين المؤلف والناشر، و100 ألف لكل من الكتاب الفائز بجائزة أفضل نص، والكتاب الفائز بأفضل رسوم، والكتاب الفائز بأفضل إخراج، و300 ألف لفئة الكتاب الصامت، إضافة إلى 300 ألف درهم مخصصة لتنظيم سلسلة ورش عمل لبناء قدرات الشباب العربي في الكتابة، والرسم، بهدف اكتشاف ورعاية الجيل الجديد من المواهب العربية في مجال كتب الأطفال.