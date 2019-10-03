مثقفون: تتويج لمسيرة التكامل بين التنمية الاقتصادية والثقافية

المصدر: ديانا أيوب – دبي

أكد مثقفون ومبدعون إماراتيون أن رؤية «دبي الثقافية» الجديدة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أول من أمس، تشكل امتداداً لمسيرة ومبادرات ثقافية سابقة، كان قد أطلقها وأسس لها سموه منذ سنوات عدة، وهي تؤكد أهمية الربط والتكامل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الثقافية، من أجل القيام بنهضة متكاملة وحقيقية، ترسخ مكانة دبي وتميزها في جميع المجالات.

وأشاد المثقفون بالمبادرة، لما لها من انعكاسات على المجالات الثقافية كافة، معتبرين أنها ستؤدي إلى تحويل دبي إلى عاصمة ثقافية، ليس على المستوى المحلي والعربي فحسب، بل على المستوى العالمي. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد اعتمد رؤية «دبي الثقافية» الجديدة، التي تتضمن 17 مبادرة رائدة في مختلف قطاعات الثقافة والفنون، تنطلق من الفنون البصرية ودعم الموهوبين، لتصل إلى المسرح والسينما والأدب، لتصل إلى فن المباني والأرض والتراث والذهب، وتتضمن ثلاثة أهداف استراتيجية، هي: خلق حراك ثقافي فعّال، وجعل دبي الوجهة الأولى للمواهب الثقافية، وتنمية الصناعات الإبداعية، في حين تشمل الرؤية العديد من المبادرات المهمة، وفي مقدمتها منح فيزا ثقافية طويلة الأمد هي الأولى من نوعها في العالم، وإقامة منطقة حرة للإبداع في منطقة القوز، وموسم عالمي للإبداع، ومهرجان للسينما في حتّا، وغيرها من المبادرات التي سيتم تنظيم فعالياتها على مدار العام.

بلال البدور: الثقافة قاطرة للتنمية

أعرب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، بلال البدور، عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إطلاق هذه الرؤية، التي جاءت لتترجم مشروع سموه النهضوي العربي، وإيمانه بأن الثقافة هي القاطرة الحقيقية للتنمية، وأن صناعة الحضارات لا تتم إلا عبر بوابة الثقافة والفكر. وأكد البدور وجود الكثير من العناصر الجديدة والفاعلة في دبي، ما يؤهلها لتكون عاصمة دولية للثقافة، فهناك الكثير من البنى التحتية كالمنشآت والبرامج القائمة، وكانت هناك حاجة لتوحيد هذه الجهود، وبرمجتها وفق فكر متطور ورؤى طموحة. ولفت إلى أن هذه الرؤية تغطي الكثير من مفردات الفعل الثقافي، حيث تشمل الفنون الأدائية والبصرية والفكر ورعاية الموهوبين والكثير من جزئيات المكون الثقافي لأي دولة، مشيراً إلى أنهم في ندوة الثقافة والعلوم سيمدون أيديهم لترجمة هذه الرؤية من خلال البرامج التي لا تبعد كثيراً عن ما تم طرحه. وشدد البدور على أن تطوير العمل الثقافي سينعكس على عناصر التطور الذي تشهده الإمارات، فعند الحديث عن قائمة المعارض القائمة، ومنها آرت دبي، وأسبوع التصميم والصالات، فكلها تشكل نوافذ للفعل الثقافي تدعمها هذه الرؤية.

شيخة المطيري: سباق معرفي

أوضحت رئيس قسم الثقافة الوطنية في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، شيخة المطيري، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عالمية وسابقة لأوانها، فهو يشبه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في نظرته البعيدة للمستقبل، وفي جغرافية الأمل الطموحة والبعيدة المدى، فهو يحضر العالم بأسره إلى دبي. وأكدت المطيري سعادتها بإطلاق مثل هذه المبادرة، لأنها ستوفر للأدباء ما لا يمكن توفيره إلا بالسفر، وإنما بوجودهم في دبي، مضيفة أنه كما يوجد سباق اقتصادي ومعرفي، فإننا بالتوازي نعيش سباقاً ثقافياً، رؤيته قادرة على إحداث السبق الثقافي. ولفتت الشاعرة الإماراتية إلى أنه كانت لدى سموه مهرجانات سابقة في مجال الشعر، منها مهرجان دبي الدولي للشعر الذي أطلقه سموه في مارس 2008، فالرؤية موجودة، والتطبيق أتى على مراحل، وتتويج المراحل كان بهذه المبادرات. وأشارت إلى أهمية إيجاد منصة يمكن من خلالها إيصال صوت المثقف الإماراتي، وهذه المبادرة ستنجح في نقل صوت المثقف الإماراتي للعالمية، فهي ستوجد ثقافة من نوع جديد، حيث يتثاقف الكاتب مع العامل في المكتبة أو المتحف أو غيرهما من المجالات، ما يغير بيئة المثقف، ويخلق رؤية جديدة في الكتابة، وفي مختلف مجالات الإبداع.

خليل عبدالواحد: استقطاب المواهب

قال مدير إدارة الفنون التشكيلية في هيئة الثقافة والفنون بدبي، خليل عبدالواحد: «أظهرت لنا هذه المبادرة أن رؤية القادة في الإمارات لا تنحصر في المجال الاقتصادي، بل تتعداه لتصل للمشهد الفني والثقافي في الإمارة، فالأخيرة تتطور عمرانياً، وتسعى المبادرة إلى مواكبة هذا التطور بالتقدم الثقافي في الوقت عينه». وأضاف عبدالواحد: «هناك جمال بصري موجود في توزيع الفن في مختلف أرجاء الإمارة، وهذا تأكيد أن الإمارة تلتفت إلى الجانب المستقبلي، فقد ضمت الرؤية الجديدة مبادرات تستقطب المواهب وترحب بهم، وهذا يعزز السعي المتواصل كي تكون ذات طاقات إبداعية وبيئة جاذبة لكل أشكال الفن». وأكد عبدالواحد أن إمارة دبي قد وضعت لنفسها مكانة على خارطة الفن العالمي، وتسعى للتميز، وأن يكون لها الأثر الثقافي والإبداعي الكبير، مشيراً إلى أن انعكاسات هذه الرؤية ستتجلى من خلال زيادة الأنشطة والفعاليات والمعارض الفنية المتميزة، التي ستفتح الباب للمواهب الجديدة. ووصف عبدالواحد الحركة الفنية في الإمارات بالجيدة، مبيناً أن الرؤية سترسخ دبي كمركز فني رئيس بالمنطقة على نحو أكبر.

فاطمة الجلاف: إعادة الروح الثقافية والفنية

قالت مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة دبي للثقافة والفنون، فاطمة الجلاف، إن «الرؤية الجديدة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمثابة إعادة الروح الثقافية والفنية إلى أوردة المجتمع بشكل عام، ولنا نحن كمسؤولين في القطاع وحكومة دبي». وأضافت: «جاءت المبادرات شكلاً ومضموناً خادمة للثقافة على المستويين المحلي والعالمي، فنظرة سموه أكبر وأشمل، وتصل إلى ما وراء البحار والمحيطات، إذ يمكن وصفها بالرؤية العالمية الشاملة». ولفتت إلى أن هذا التوقيت يعد الأمثل لإطلاق مثل هذه الرؤية، لتكون دبي إمارة ثقافية تحمل عبقاً عالمياً غير مستحيل، لتحقيق أهداف إنسانية من خلال الثقافة والفن. ونوهت بأنها تتولى مسؤولية ثلاثة مجالات، هي: المسرح والسينما والموسيقى، وقد عكست رؤية سموه أهمية تطوير هذه المجالات لنكون منافسين عالميين، ومكملين لما حولنا من مؤسسات حكومية وخاصة أيضاً، كما سترتقي المبادرة من جودة المجالات في القطاع وتؤهله للوصول للعالمية شكلاً ومضموناً. وأكدت الجلاف أن رؤية سموه تقوم على جعل دبي الرقم واحد عالمياً، في كل المجالات، فهذه المبادرة ستجعل الثقافة رافداً اقتصادياً مكملاً للجانب الاقتصادي في إمارة دبي.

نرجس نورالدين: امتداد لمبادرات سابقة

حالة من التفاؤل شعرت بها الفنانة الإماراتية نرجس نورالدين، حينما تلقت خبر المبادرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيرة إلى أن فكرة الفيزا الثقافية والإقامة الطويلة الأمد من شأنها أن تحفز الفنانين على إقامة حراك ثقافي وفني. وقالت نورالدين: «هذه الرؤية الجديدة تشكل امتداداً لمبادرات سابقة، ومنها مبادرة (دبي متحف مفتوح)، والتي شاركت من خلالها بالكتابة على مبنى الهجرة والجوازات في دبي، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تدعم الفن، ومن الجميل أن تكون هناك مبادرات يقدمها القادة لدعم الفن والارتقاء بدولتنا». وأعربت نورالدين عن أملها إيجاد مبادرات مكملة تتعلق بالاقتناء، مشيرة إلى أن الحركة الفنية في الإمارات واعدة، وقد شهدت تطورات كثيرة على مدى 15 عاماً، لكن الاقتناء في الإمارات يشهد حالة من التراجع في السنوات الأخيرة، وهذا الجانب يعد مهماً بالنسبة للفنان، كي يتمكن من الاستمرارية في مجال الفن، خصوصاً أنه خلال مسيرته لا يمكنه التوقف عن الإنتاج.