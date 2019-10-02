8 معارض تحتفي بيوم الترجمة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بندوتين وثمانية معارض كتب في مؤسسات حكومية مختلفة، احتفى مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، باليوم العالمي للترجمة الذي يصادف 30 سبتمبر.

وقدمت ندوة، نُظِّمت بالتعاون مع جامعة السوربون - أبوظبي، تحت عنوان «دعم المترجمين في العالم العربي.. مشروع كلمة أنموذجاً» في قاعة روبير دو سوربون بمقر الجامعة، إضاءات حول دور المترجم في حوار الأفكار بين الثقافات المختلفة، ودور الترجمة كأداة تغيير وانفتاح في المجتمع في مواجهة التضليل والتعصب، وفي ثقافة التسامح، في محاولة لكشف واقع الترجمة في العالم العربي، وتسليط الضوء على مدى حاجة الترجمة إلى دعم من الجهات الحكومية، واضعة مشروع «كلمة» نموذجاً.

واستضافت الندوة أستاذة اللغة والثقافة العربية بجامعة السوربون – أبوظبي الدكتورة ثناء عباس، والمعد في تلفزيون أبوظبي الباحث والمترجم طارق راشد، وأدارتها الكاتبة والمترجمة الإماراتية مليحة العبيدلي.

وعلى هامش الندوة، نظم معرض مصغر للكتاب ضم أحدث إصدارات «كلمة»، مع خصومات خاصة لطلاب الجامعة.

وتزامن تنظيم المعرض في «السوربون أبوظبي» مع عدد من المعارض، بالتعاون مع جهات ومؤسسات حكومية في أبوظبي بخصومات تصل إلى 80% لموظفي تلك المؤسسات. كما نظم نادي «كلمة» للقراءة جلسة في معرض العين للكتاب المنعقد حالياً في مركز العين للمؤتمرات، عن كتاب «الشباب.. العمر من منظور ثقافي»، المترجم عن اللغة الإنجليزية لمؤلفه روبرت بوغ هاريسون.