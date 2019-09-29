«تحدي القراءة العربي» ينطلق في برنامج تلفزيوني

المصدر: ديانا أيوب – دبي

انطلقت، أول من أمس، أولى حلقات «تحدي القراءة العربي»، والتي كانت حلقة تعريفية عن الطلاب الـ16، الذين وصلوا إلى التصفيات نصف النهائية، بالإضافة إلى التعريف بلجنة التحكيم التي سترافق الطلاب في الحلقات الثماني للبرنامج، والتي ستبث على شاشة «إم بي سي» يوم الجمعة من كل أسبوع، علماً بأن الحلقة الأخيرة ستكون هي البث المباشر للحفل الختامي الذي يقام في دبي أوبرا. وتناولت الحلقة الأولى، ومدتها ساعة ونصف الساعة، لمحة تعريفية عن لجنة التحكيم والطلاب، كما كانت بمثابة التوطئة حول ما سيكون عليه شكل البرنامج، إذ سيخضع الطلاب لمجموعة من الاختبارات مع لجنة تحكيم تختلف عن سياق الاختبارات التي كانت تسود التحدي في الأعوام الماضية، حيث كانت تتمحور جميعها حول الكتب التي قرأوها. وعرض في بداية الحلقة تقرير عن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي جذبت إلى اليوم أكثر من 30 مليون طالب من 49 دولة من العالم. كما تحدثت الأمين العام للتحدي، منى الكندي، عن المبادرة التي وصفتها بالمبادرة المعرفية الأكبر، مقدمة كيفية الاشتراك في التحدي، وكيف يتم اختيار الفائزين، مؤكدة أنهم من خلال البرنامج سيرافقون الطلاب ويشاركونهم لحظات التحدي والعزم والحماس، فكل واحد منهم بطل يرفع راية العلم والمعرفة والثقافة. وأشارت إلى استحداث دار التحدي، والتي تتكون من غرف عدة تشهد اختبارات الطلاب ولحظات التوتر والقلق والفرح والنجاح أيضاً، مشيرة إلى أن هذه الدار هي البيت الذي يضم الأبطال من المحيط للخليج. وقدم الطلاب الـ16 أنفسهم في الحلقة، وعرضت الفيديوهات التي شهدت إعلان أسماء الفائزين في كل الدول، كما عرف كل طالب عن نفسه، وقدم قصته مع عالم المعرفة والقراءة، وسبب وجوده في التحدي، إلى جانب طموحاته في المستقبل. وحملت قصص بعض الطلاب الموجودين جوانب إنسانية، كقصة الطالب الكويتي عبدالعزيز الخالدي، الذي فقد أخاه الأصغر بمرض السرطان، وشارك كي يثبت استمرار الحياة وقوته. أما معظم طموحات الطلاب، فكانت التوجه لدراسة الطب، ومعالجة الأمراض السرطانية، حيث إن منهم من فقد أحبة بسبب هذا المرض. كما بينت التقارير حول الطلاب شغفهم بعالم الأدب واللغة، إذ إن لدى العديد منهم تجارب كتابية في الشعر والرواية والأدب، كما أن منهم من أعادهم التحدي إلى لغة الضاد، إذ كانوا يقرأون باللغة الإنجليزية فقط.

كما كشفت أولى حلقات البرنامج التلفزيوني التثقيفي الجديد «تحدي القراءة العربي» عن عضوية كلٍّ من: الإعلامية والشاعرة البحرينية الدكتورة بروين حبيب، والكاتبة التونسيّة الدكتورة ليلى العبيدي، والفنان والمخرج السوري جمال سليمان، في لجنة تحكيم البرنامج.

يأتي اختيار أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، الذي سيتيح لملايين المشاهدين حول العالم مشاهدة التصفيات النهائية للدورة الرابعة من الحدث المعرفي الأكبر عربياً بين أبطال تحدي القراءة العربي الـ16 المتوجين باللقب على مستوى 14 بلداً عربياً، وصولاً إلى تتويج بطل التحدي لهذا العام، وفقاً لمعايير الخبرة والتميز في الإنتاج الثقافي والمعرفي وسعة الاطلاع والإلمام باللغة العربية وفنونها، وبما يتواكب مع أهداف وطموحات مبادرة تحدي القراءة العربي المنضوية تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

لجنة التحكيم

جاء اختيار الدكتورة ليلى العبيدي، نظراً لخبرتها الأكاديمية واللغوية الطويلة وسعة اطلاعها وثقافتها، فيما تتمتع الدكتورة بروين بخبرة أكاديمية وعلمية في اللغة وفنونها، إلى جانب خبرتها الإعلامية والقدرة على إيصال المعلومة إلى المتابع بسلاسة.

كما تم اختيار الممثل والمخرج جمال سليمان لعضوية لجنة التحكيم لثقافته الواسعة، واطلاعه وخبرته في الأعمال الدرامية وكيفية استخدام كل العناصر التعبيرية ولغة الجسد والصوت والحركات لإيصال الفكرة.

ويأتي اختيار أعضاء لجنة التحكيم الثلاثة المشهود لهم بالخبرة والتميز في الإنتاج الأدبي والفني مواكباً مع أهداف وطموحات برنامج تحدي القراءة العربي، ما سينعكس إيجاباً على تعزيز شفافية التقييم ودقتها من الناحية اللغوية والأكاديمية.

وتعتمد لجنة تحكيم برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني آلية تقييم لأبطال التحدي المتنافسين، قائمة على أدوات ومعايير دقيقة تربوياً ومعرفياً، إلى جانب تقييم الشخصية، وذلك للوقوف على المستوى المعرفي لديهم من خلال قراءاتهم وإبداعهم، وتمتعهم بسرعة البديهة وسلامة اللغة وسلاستها، وتحليهم بروح العمل الجماعي، وقدرتهم على تطوير فكر نقدي وتحليلي وامتلاك أدوات تعبيرية خلاقة في مواقف متنوعة.

مفتاح العلم والمعرفة

من جهتها، قالت الدكتورة ليلى العبيدي: «إنني فخورة بكوني ضمن أعضاء لجنة التحكيم في برنامج تحدي القراءة العربي، والتي تضم مجموعة من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والفنية، وتتيح لي هذه المشاركة الفرصة لدعم الجهود الهادفة إلى تغيير واقع القراءة في الوطن العربي وغرس حب القراءة في نفوس النشء، باعتبارها مفتاح العلم والمعرفة».

وأضافت العبيدي أن برنامج تحدي القراءة العربي يشكل إضافة نوعية لأبطال القراءة، فهم فائزون في كل الأحوال، وعلى كل الصعد، فالحياة مليئة بالتحديات، والقراء يستفيدون من الكتب التي قرأوها لأن المواظبة على القراءة في حد ذاتها تُعدُّ إنجازاً، وليس هناك رابح أو خاسر في هذا التحدي، فالجميع رابحون ونحن نشد على أيدي جميع المشاركين في الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي، الذين وصلوا إلى 13 مليون طالب وطالبة في السعي نحو التميز من خلال القراءة.

حراك ثقافي حقيقي

بدورها، قالت الدكتورة بروين حبيب: «لقد كنت محظوظة بمرافقة تجربة ومبادرة تحدي القراءة العربي منذ البداية، وهذه المرة أنا في مكان أقرب للأبطال ومواهبهم. وأنا مؤمنة بقدرات الطلاب، لأني مؤمنة بأن كل شيء ممكن إن بقي الكتاب والقراءة حيين بيننا». وأضافت أن المواظبين على القراءة والمشاركين في تحدي القراءة العربي في دوراته السابقة والحالية، يصنعون حراكاً ثقافياً حقيقياً بفعل القراءة، فكلمة «اقرأ» كلمة غير قابلة للتأويل، وكل تغيير يبدأ بالقراءة، والقراءة فعل ثقافي يقود الإنسان إلى معرفة ذاته وأرضه وتراثه ووطنه، وإلى اكتشاف لغة السلام ومد جسور عظيمة بينه وبين العالم فمن لا يقرأ يبقى خارج التاريخ.

معايير علمية معتمدة

الفنان جمال سليمان، قال: «إنه لشرف عظيم لي أن انضم إلى لجنة التحكيم لبرنامج تحدي القراءة العربي، وأن أكون جزءاً من النجاح اللافت والسمعة الطيبة اللذين حققهما المشروع إقليمياً ودولياً، وأتطلع إلى العمل مع بقية أعضاء لجنة التحكيم من أجل ظهور التصفيات النهائية على أفضل صورة ممكنة، وفق المعايير العلمية المعتمدة للتقييم». وأضاف: «أتمنى لكل متسابق ومتسابقة التوفيق والنجاح في هذا التحدي، فهم مصدر إلهام لعشرات الملايين من الأطفال والشباب في العالم العربي وزيادة وعيهم بقيمة القراءة والكتابة، وهم نماذج لمستقبل مشرق يحلم به الجميع».

يشار إلى أن برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني يهدف إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة، لديها شغف بالقراءة وبناء وعي معرفي، تستحق الاحتفاء بها في بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي، الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة، من خلال تنوع وعمق القراءة، رافعين راية البطولة على مستوى أوطانهم. كما يهدف إلى تحفيز الأجيال الشابة للتواصل مع لغتهم من خلال تقديم نماذج تشبههم، وتقديم اللغة العربية كلغة حية مواكبة للأجيال والعصر، بالإضافة إلى تقديم القراءة والمعرفة في إطار جديد ممتع ومفيد في الوقت ذاته.

«المبادرة» التي أطلقها محمد بن راشد جذبت إلى اليوم 30 مليون طالب، من 49 دولة من العالم.

الحلقة الأخيرة ستكون هي البث المباشر للحفلالختامي الذي يقام في دبي أوبرا.