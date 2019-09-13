«خريف 421» يدعم المواهب الإماراتية

المصدر: عُلا الشيخ - أبوظبي

كشف «معرض421» عن افتتاح معرضين فنيين رئيسين، يوم غدٍ، تأكيداً على جهوده لتوفير مزيد من فرص التعليم الإبداعي للمواهب الفنية في دولة الإمارات. ويأتي معرضا «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 19/‏‏‏2018 الدفعة 6» و«معرض خواء»، لإطلاق فعاليات «موسم الخريف لمعرض421»، الذي يواصل تعاونه مع الشركاء، للإسهام في الارتقاء بالمشهد الفني المحلي في دولة الإمارات، من خلال المعارض والتجارب التعليمية والفنية المتنوعة.

وقال مدير «معرض421»، فيصل الحسن: «يسلط كل من معرض (المجتمع والنقد الفني)، و(معرض خواء)، الضوء على فنانين متميزين في بداية مسيرتهم المهنية، حيث تعدّ هذه هي المرة الأولى بالنسبة لهم للتفاعل مع الجمهور من خلال منصة فنية. وتُعدّ الأعمال المعروضة دليلاً على التطور الذي تشهده المواهب المحلية، كما تتناول مجموعة من الموضوعات المرتبطة بعالمنا، التي تدفع حدود النقاش الفني الإقليمي نحو آفاق جديدة».

وسيسلط معرض «المجتمع والنقد الفني» الضوء على أعمال 15 فناناً صاعداً من خريجي المنحة، كما سيمثل تتويجاً للمشاركة في برنامج تعليمي وتطويري فني مكثف استمر على مدى 10 أشهر كامل. وسيقدم المعرض لمحة عن مزيج من الموضوعات، مثل مفاهيم التقاليد والأرق والوحدة، التي تتجلى بوضوح في مجموعة متنوعة من الوسائط، مثل الصور والأعمال التركيبية والعروض الأدائية، حيث سيحرص كل فنان على تسخير الخبرات التي اكتسبها على مدار الأشهر الماضية لإنتاج أعمال تشكل أفضل انعكاس لرحلتهم وتطورهم.

ويشكل المجتمع والنقد الفني علاقة متبادلة وجزءاً محورياً من هذا المعرض، حيث تسهم مجالات البحث والتحليل والتفكير والتأمل في دعم تطوير المحتوى، بينما يساعد توافر المواد والتقنيات والأساليب على تطوير الأفكار، إضافة إلى كشف النقاب عن النماذج الفنية، من خلال تكرارات متعددة للعمل نفسه.

وقالت مديرة الثقافة والفنون والتراث في «مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان»، خلود خلدون العطيات: «تتمثل مهمة برنامج المنحة متعددة الأوجه في تعزيز المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية لدى الزملاء المشاركين، مع تقوية قدراتهم على تحليل وتقييم ومناقشة أعمالهم الفنية الخاصة، وذلك بهدف إعدادهم للدراسات العليا ولمسيرة مهنية فنية ناجحة. تضمن هذه التجربة التعليمية المكثفة والاستثمار في مجموعة المواهب المستقبلية أساساً قوياً للمشهد الفني الإبداعي بدولة الإمارات، وتدفعنا قدماً في مجتمع الفنون العالمي حتى نكون مشاركين في سرد القصص الفنية العالمية».

تطوير مهارات

تتعاون مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مع كلية رود آيلاند للتصميم، لتقديم برنامج «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين»، وهو برنامج تعليم وتطوير فريد مُصمم خصيصاً لتعزيز وتطوير المهارات الفنية على مدى 10 شهور. ويتكون البرنامج من أربع ركائز تشمل: عملية التطوير الفني، وعملية النقد، والتطبيقات الفنية الغامرة في بيئة الاستوديوهات، والمجتمع الإلكتروني للفنانين المشاركين. ويتيح البرنامج للزملاء المشاركين تطوير مهاراتهم الفنية، وتكوين فهم أعمق حول أعمالهم الخاصة وتأثيراتها.