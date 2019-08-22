«قمّة المعرفة» بدبي.. بصمة إماراتية في التنمية المستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الدورة السادسة لـ«قمّة المعرفة» ستنطلق في 19 نوفمبر المقبل، بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة».

وتهدف القمّة - التي تستمر يومين - إلى تقديم منصّة معرفية عالمية تجمع الخبراء والمتخصصين وصنّاع القرار من مختلف دول العالم تحت سقف واحد، لمناقشة التجارب واستعراض أفضل الحلول والممارسات، لمواجهة تحديات تقدم الدول والتنمية المستدامة لمستقبل أفضل، بمشاركة إماراتية لافتة تسعى إلى ترك بصمتها في هذا المجال.

وتسعى القمّة إلى ترجمة توجيهات القيادة نحو تمكين أفراد المجتمع بالمعرفة، وإحداث تنمية شاملة محورها الإنسان الذي يمثل أغلى ثروات الوطن، من خلال طرح آفاق نقاشية واسعة حول دور المعرفة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، كالفقر والجوع وعدم المساواة، إلى جانب التغيّر المناخي وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، عبر تقديم الحلول المناسبة لحماية كوكب الأرض، وضمان تمتُّع جميع الشعوب بالازدهار والسلام والعدالة بحلول عام 2030.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب: «تمثل المعرفة أسمى غاياتنا في مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وطريقاً لا حياد عنه من أجل تحسين معيشة المواطنين. وتعكس الدورة السادسة من قمّة المعرفة هذا التوجه، من خلال طرح أهداف التنمية المستدامة للنقاش مع الخبراء وصنّاع القرار وأصحاب قصص النجاح، من أجل الوقوف على التحديات المحلية والعالمية وسبل إيجاد حلول لها، والإسهام في تطوير أدوات فاعلة، لتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات التي تلامس حياة الأفراد».

رحلة التنمية

وأضاف بن حويرب: «إن التنمية المستدامة قصة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مع تأسيس دولة الإمارات، وسارت على نهجه القيادة الرشيدة من أجل بناء وطن قائم على التسامح والعطاء.. وطن أصبح يمثل نموذج نجاح في شتى المجالات. لقد بدأ الأب المؤسس بالإنسان، وحرص على تعليمه وتمكينه وبناء دولة المؤسسات، والانطلاق في رحلة التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من المشروعات الطموحة التي نجني ثمارها حتى الآن».

وأكّد أن دولة الإمارات سبّاقة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وشريك أساسي في تنفيذها في مختلف دول العالم، وهو ما يتجلى من خلال التعاون في مختلف مشروعات ومبادرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقديم المساعدات لكل شعوب العالم، ومساعدتها على النهوض من أجل تحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لإدارة عملية التحوّل الاقتصادي إلى الاستدامة، من خلال العديد من المبادرات التي تأتي على رأسها «مئوية الإمارات 2071»، ورؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، الرامية إلى بناء مستقبل مستدام للأجيال.

ودعا بن جويرب أفراد المجتمع وشباب وشابات الوطن إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات الدورة السادسة من «قمّة المعرفة»، ليكونوا جزءاً من عملية التغيير وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً: «بسواعد أبناء الوطن نتطلع نحو مستقبلٍ أفضل لدولة الإمارات، وسنعمل خلال القمة على أن يكون لكل فرد في المجتمع دور فاعل في إيجاد حلول خلاقة قائمة على المعرفة والابتكار، لنترك أثراً وبصمة إماراتية خالصة في مسيرة التنمية المستدامة داخل الإمارات وكل دول العالم».

قصص نجاح

تعرض القمة نماذج عدة للتنمية المستدامة وقصص النجاح المختلفة في هذا المجال الحيوي، من أجل الإسهام الجاد في الوقوف على أهم المشكلات التي تواجه مختلف شعوب العالم وتعوق عملية التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ثمّ معالجتها. ومن جهة أخرى تستعرض بعض الجهات الحكومية في دبي تجربتها ودورها في مجال الاستدامة، والإنجازات التي تحقَّقت ضمن هذا الإطار.

وتتناول جلسات «قمة المعرفة 2019» موضوعات واسعة بمجال التنمية المستدامة، أبرزها قضايا الطاقة والتعليم والشراكة العالمية، فضلاً عن الصحة والمياه، وتمكين المرأة، والتعليم المستدام، وسبل تحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين وتطوير مجتمعات صحية. كذلك تطرح القمة خطط الدول للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وسبل بناء اقتصاد قائم على الموارد وتحقيق مستويات إنتاجية عالية، من خلال التنويع وتبنّي الابتكار، إضافة إلى مناقشة دور الابتكار في بناء المدن المستدامة ومكافحة التغيّر المناخي.

أصحاب إنجازات

تشهد «قمة المعرفة» المقبلة تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سواءً من الأفراد أو المؤسّسات من جميع أنحاء العالم، ممن قدموا إسهامات وإنجازات معرفية جليلة للعالم أسهمت بشكل فاعل في تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة في شتى المجالات.

جمال بن حويرب:

• «سنعمل خلال القمة على أن يكون لكل فرد دور فاعل في إيجاد حلول خلاقة».