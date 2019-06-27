«زايد للكتّاب الشباب».. تمكين المبدعين الجدد

المصدر: أبوظبي - وام

ينظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أعمال «ملتقى زايد للكتّاب الشباب»، خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ48.

وأقرّ مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في جلسته الأخيرة، التي ترأسها رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، حبيب الصايغ، تنظيم الدورة الأولى من الملتقى، وقرر تشكيل أمانته العامة من الشاعرة الهنوف محمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد رئيساً، والكاتب الدكتور محمد بن جرش السويدي أمين عام الاتحاد أميناً عاماً للملتقى، وعضوية كل من الكاتب والروائي محمد سعيد القبيسي، والكاتبة والروائية إيمان اليوسف، والروائية لولوة المنصوري.

الاستثمار في الشباب

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي: «إن ملتقى زايد للكتّاب الشباب، الذي ينظمه اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، يمثل منصّة تسهم في تطوير الشباب والجيل الطالع، وفتح آفاق أرحب أمام أبداعاتهم». وأضافت أنّ «دعم المبدعين الشباب من الكتّاب والمؤلفين ومختلف القطاعات الثقافية والإبداعية، يقع في صلب رؤية الوزارة ودورها المحوري، ترجمةً لرؤية الدولة في الاستثمار في الشباب، وتعزيز استدامة التنمية، بما يمثلونه من مستقبل مشرق للثقافة».

وأكدت أن «هذه المهمة تتطلب من جميع الجهات والمؤسسات الثقافية التعاون الوثيق والتنسيق المشترك لتحقيق منظومة وطنية متكاملة لاحتضان المبدعين من الكتّاب الشباب، وصقل مهاراتهم الإبداعية عبر ورش الكتابة ومشروعات التطوير الذاتي والمهني المتخصصة، التي تتطلب كفاءات عالية تسعى الوزارة بالتعاون مع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات والجهات الثقافية الأخرى إلى توفيرها، حفاظاً على الإبداع الإماراتي وترسيخاً لمكانة الدولة على الخارطة الثقافية عالمياً».

وأضافت الكعبي أن «وزارة الثقافة وتنمية المعرفة عملت مع جمعية الناشرين الإماراتيين، وأصدرت قراراً بإعفاء الناشرين من رسوم الترقيم الدولي، بهدف تطوير قطاع النشر وتحفيز صناعة الكتاب، بالتوازي مع إعداد المؤلفين والكتّاب الشباب، سعياً إلى تفعيل آليات النهوض بالصناعات الثقافية والإبداعية، ومسهاماتها في بناء اقتصاد المعرفة».

تمكين الشباب

وقال حبيب الصايغ: «إن هذا الجهد يأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في ترجمة توجهات وسياسة الدولة في تمكين الشباب ودعمهم، والعمل على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الإبداعية

وصقلها، كما يأتي إسهاماً في تحقيق وعد مجلس الإدارة بأن تكون هذه المرحلة مرحلة تمكين الشباب حيث الرهان، محلياً وعربياً، على الشباب وحيث إنه لا مستقبل حقيقياً لائقاً إلا بدعم الكتّاب الشباب، وإتاحة الفرص أمامهم كاملة غير منقوصة».

وأضاف أن «الملتقى يسهم في تحقيق توجهات الدولة، واستراتيجية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وكل ذلك في رؤية صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باعتبار الثقافة جزءاً أصيلاً من التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وهي النظرة التي حولتها حكومة دولة الإمارات، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى برنامج استثماري وسيلته وغايته الإنسان».

وأشار إلى أن «الملتقى يأتي تحقيقاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارت، الذي يوجه دائماً بالاعتناء بالشباب وضرورة صقل مواهبهم».

دور الثقافي

وقالت الهنوف محمد: «إن المبدع الإماراتي الشاب تجاوز المحلية إلى العالمية، ويأتي هذا الملتقى لترسيخ الدور الثقافي والوطني للشباب الإماراتي، والتأكيد على مكانته وتمكينه وإتاحة الفرصة أمامه لإبراز الجانبين الإبداعي والثقافي في جوانب الأدب كافة»، لافتة إلى أن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات يؤمن بأهمية تمكين الشباب.

وقال الدكتور محمد بن جرش: «إن ملتقى زايد للكتّاب الشباب، ينظم في إطار استراتيجية الاتحاد للاهتمام بالكاتب الشاب وتمكينه ودعمه، واكتشاف قدراته الإبداعية، ويعد منصة مهمة لالتقاء الشباب مع النخب، بهدف طرح الرؤى والتوصيات التي من شأنها أن تدعم الحركة الأدبية، وتؤثر إيجابياً في الإنتاج الثقافي والخدمات الثقافية التي تقدم للكاتب الشاب.

وقالت الكاتبة آمال الأحمد: «إن الشباب كما تعلمنا من الوالد زايد، طيب الله ثراه، هم اللبنة الأولى لنجاح أي مجتمع يتطلع للرقي والازدهار، وملتقى زايد للكتّاب الشباب يدفعنا للتأمل في المستقبل، وهو يفتخر بكل الكتّاب والمبدعين الذين سيخطون بإبداعاتهم القيمة اسم بلدهم في المحافل الثقافية». فيما أكدت إيمان اليوسف: «إن وجودها بين أعضاء الأمانة العامة للملتقى هو تكليف وتشريف لها»، مضيفة: «نحن نتعلم من قيادتنا الرشيدة حب الوطن والعطاء في سبيل رفعة شأنه».

وقال الشاعر عبدالله أبوبكر: «إن دعم المؤلف الشاب يتحقق أولاً بمساندة جيل الروّاد له، ومن ثم يأتي دور المؤسسات الرسمية والخاصة في تقديم الفرص وتذليل العقبات أمام الجيل الجديد، ليقدم نفسه بالطريقة التي تناسب أدواته وأفكاره، وصولاً إلى جيل فاعل في الحياة الثقافية والاجتماعية، التي ترتكز في الأساس الى إرث فكري ومعرفي ناجز».

روح الثقافة

من جهته، قال الشاعر علي مي: «إن اتحاد كتاّب وأدباء الإمارات يخاطب، من خلال دوره الثقافي، شريحة الشباب في المقام الأول، ويعمل على بث روح الثقافة وتنميتها لدى المجتمع الشبابي، وذلك من خلال جذب ورعاية المواهب الشابة وصقلها معرفياً وثقافياً، بما يقدمه من ندوات وأمسيات دورية يستضيف خلالها أعلام في الأدب والشعر والفن والمسرح ويقرب المسافات، ويخلق جسوراً من التواصل بين الأجيال،

ويراكم قدراً كبيراً من الثقافة لدى الجيل الصاعد».

من ناحيتها، أوضحت لولوة المنصوري، أن «ملتقى زايد للكتاب الشباب يطمح إلى التركيز على أهمية تعزيز التواصل والتفاعل مع المثقف الإماراتي الجديد القادم من زمن القراءة المعولمة، وضرورة تفهّم مدى اختلاف تحصيله المعرفي

ومصادر تشكّل ثقافته ووعيه، المنبعث من المقطوعة الزمنية الشاملة للفترة الرقمية والتكنولوجية، عبر فضاءات التواصل الاجتماعي ومراكز الانبثاق الفردي، تأتي وقائع هذا الملتقى كبشارة أولى للكاتب الشاب، وتأكيداً لأهمية أن تكون له بصمة جادة وعميقة في بث الحيوية الثقافية والنشاط التنويري في الإمارات، وسيعمل الاتحاد جاهداً على تخصيص منصة نقاشية تُعنى بإعادة البوصلة التي يسترشد بها الكاتب الشاب، من خلال طرح أسئلة الاشتغال الجاد والوعي بمسألة الكتابة، استشرافاً لمستقبل زاهر وباستدامة ثقافية معرفية راسخة».

وقالت الكاتبة ناديا النجار، عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات: «إن الملتقى يأتي ترجمة لسياسة دولتنا التي تؤمن بالشباب وتهتم بهم، موجها الشكر لاتحاد كتّاب وأدباء الإمارات على إتاحة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم، وتبني إبداعاتهم في المجالات الأدبية والثقافية. متمنية أن يحقق الملتقى أهدافه المنشودة، وأن يصل بالمبدع الإماراتي إلى العالمية».

فيما أكدت الشاعرة نجاة الظاهري، حرص الاتحاد على العناية بالشباب المبدع، وإبرازهم على الساحة الأدبية، من خلال احتضانه المواهب بأطيافها كافة، متوقعة أن يفتح الملتقى أبواباً من التآلف والتعارف أمام المبدع، ورعاة الإبداع من المؤسسات المختلفة.