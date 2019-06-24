بن حويرب: «دبي للكتابة» يؤهل أجيالاً من المبدعين العرب

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات برنامج دبي الدولي للكتابة، وفي إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومؤسسة الأهرام المصرية، اختتمت الأسبوع الماضي في القاهرة أولى دورات البرنامج، وهي دورة «فنون كتابة المقال الصحافي»، التي نظمت على مدى شهرين متواصلين، بمشاركة 23 صحافياً مصرياً، تحت إشراف معهد الأهرام الإقليمي للصحافة.

وأكَّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، خلال حفل الختام، أن برنامج دبي الدولي للكتابة بفعالياته المتواصلة في الدول العربية، نجح في خلق حالة من الحراك الثقافي والمعرفي المثمر، الذي أسفر عن تأهيل أجيال متميزة من المبدعين العرب في مختلف مجالات الفنون الأدبية، ما يتوافق مع أهداف استراتيجيتنا في المؤسسة، التي تسعى بشكل دائم إلى دعم وتبني المواهب العربية الشابة من كل مكان، وتحديداً في مجال كتابة المقال الصحافي، بالتعاون مع مؤسسة الأهرام العريقة، وترسيخ دورنا في توفير الفرص لقطاع الشباب للإسهام في عمليات صناعة ونشر المعرفة.

وفي ختام الحفل، اختار جمال بن حويرب مجموعة من المشاركين الحاصلين على أعلى التقديرات خلال الدورة لاستضافتهم في دبي خلال نوفمبر المقبل، لتغطية فعاليات قمة المعرفة العالمية، تكريماً وتشجيعاً لهم. وناقش الجانبان إجراءات بدء التحضيرات للنسخة الثانية من دورة «مهارات التحقيق الصحافي» لتدريب مجموعة من الصحافيين ــ بتمويل من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن برنامج دبي الدولي للكتابة ــ على الأساليب والمعايير الحديثة لكتابة التحقيق الصحافي والتحقيقات الاستقصائية، تحت إشراف وتنسيق مؤسسة الأهرام، لتوفير كبار المحاضرين في هذا المجال.