برنامج ثقافي متنوع في «قصر الوطن»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي برنامجاً ثقافياً في «مكتبة قصر الوطن»، التي تقع ضمن قصر الوطن بمقر الرئاسة في أبوظبي، وتتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والجلسات الحوارية، إلى جانب ورش عمل تعليمية.

يشمل البرنامج، الممتد على مدار العام الجاري وحتى يونيو 2020، فعاليات متنوعة، منها جلسة «ثقافات عابرة للحدود» التي تستضيف كاتباً معروفاً في نقاش ثري مرة في الشهر، وحوار «تجربة كاتب فائز بجائزة» الذي يقدّم كاتباً فاز بجائزة، للتحدث حول تجربته في الكتابة والفوز، وورشة عمل «أقلام مُبدعة» للموهوبين في الكتابة لترسيخ مبادئ الكتابة لديهم، وتطويرها على أيدي خبراء في مجال الكتابة الإبداعية.

وقال المدير التنفيذي لدار الكتب بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، عبدالله ماجد آل علي: «تنظم مكتبة قصر الوطن العديد من الفعاليات والأنشطة طوال العام، ضمن البرنامج الثقافي 2019-2020، بهدف توفير منصة تستقطب المهتمين بمجال الكتابة ودعم المواهب الأدبية، وصقلها عبر توفير قنوات صحيحة وثابتة، لإكسابهم المعرفة والمهارات المختلفة، إضافة إلى إتاحة فرصة للإلهام والتواصل مع قامات في الكتابة الإبداعية».

بدأ البرنامج بجلسة حوارية مع الروائية ريم الكمالي، الحاصلة على جوائز عدة عن روايتيها «مملكة هرمز» و«تمثال دلما»، حيث ناقشت بداياتها مع الكتابة الابداعية وحبها للقراءة، وتأثرها بالبيئة المحيطة وانعكاسات ذلك في أعمالها الأدبية.

واستضافت مكتبة قصر الوطن الأديب الكويتي، طالب الرفاعي، الذي قدم محاضرة بعنوان «الكتابة الإبداعية.. معايشة اللحظة الراهنة»، ويعتبر الرفاعي من رواد الأدب في الخليج العربي، وحاز جوائز عدة متميزة في المجالين الأدبي والثقافي.

تستضيف مكتبة قصر الوطن، بعد غد، الدكتور عبدالله عادل الشويخ، في ورشة عمل لتعلم مبادئ الكتابة لمدة ثلاثة أيام.

علوم وفنون

تحتوي مكتبة قصر الوطن على مصادر غير محدودة من العلوم والفنون والمعارف، التي تصل إلى أكثر من 50 ألف عنوان، بما في ذلك مجموعة واسعة من المصادر المعرفية التي تُعنى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى جمعها على مدار أكثر من 35 عاماً، وتشمل المراجع المختصة بالجوانب التاريخية والجغرافية، ومراحل تطور الدولة، إلى جانب مجموعة تشمل دستور وقوانين دولة الإمارات، والوثائق الرسمية والتاريخية.