«العاصمة العالمية للكتاب» تستعرض سُبل تعزيز القراءة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن جهوده الرامية إلى تقديم رؤية الشارقة الثقافية، شارك مكتب «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019» في فعاليات المنتدى الإقليمي الثاني للناشرين الدوليين، الذي نظّمه الاتحاد الدولي للناشرين، وجمعية الناشرين الكينيين، على مدار يومين في العاصمة الكينية نيروبي، تحت شعار «نهوض إفريقيا.. نحو تحقيق إمكانات إفريقيا كقائدة عالمية للنشر في القرن الـ21».

واستعرض المكتب خلال مشاركته بجناح خاص في المؤتمر، الرؤية التي تنطلق منها الشارقة للاحتفاء باختيارها العاصمة العالمية للكتاب، والفعاليات التي ستقام لتعزيز القراءة داخل الدولة وخارجها، كما استعرض المحاور الرئيسة التي تستند إليها فعاليات اللقب، إذ حرصت الإمارة على توزيع فعالياتها لتشمل مختلف شرائح وفئات المجتمع الإماراتي، وعلى الاحتفاء بالتراث المحلي، وكشف جمالياته المرتبطة بالتراث الإنساني، إلى جانب تخصيص مجموعة من الفعاليات للأطفال واليافعين، وغيرها من البرامج التي تجمع مختلف أشكال الفنون والآداب والعلوم، تحت شعار «افتح كتاباً تفتح أذهاناً».

ويهدف المؤتمر، الذي يتخلله إقامة منتدى تفاعلي وجلسات حوارية ونقاشية تجمع نخبة من خبراء النشر والمؤلفين الافريقيين والعالميين، إلى تسليط الضوء على أسس التنمية المستدامة في إفريقيا، واستعراض مقوماتها، والدور الذي يلعبه النشر في تعزيز هذا الواقع، واستقطب الحدث أكثر من 600 مشارك ومتحدث وناشر ومؤلف من 50 دولة.

وأشارت مديرة مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، مروة العقروبي، إلى أن مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب يسعى إلى تعزيز ثقافة القراءة، وتكريس المطالعة عاملاً أساسياً يسهم في بناء الإنسان ويربط الشعوب بعضها بعضاً بدعائم نبيلة تسهم في تبادل المعارف والخبرات والثقافات، مؤكدة أن المشاركة في هذا المنتدى تسهم في تعريف النخب الثقافية من أدباء ومفكرين وناشرين إفريقيين على جهود إمارة الشارقة ودورها الثقافي الرائد في الوطن العربي.