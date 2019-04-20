الخواجة: الكتابة للصغار ليست حقل تجارب

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

قال الناقد الدكتور هيثم يحيى الخواجة، إن «الكتابة للطفل ليست حقل تجارب يتم فيه إلقاء ما يمكن من الإنتاجات الأدبية»، مضيفاً أن «على كاتبي أدب الطفل مراعاة العديد من الشروط التي تسهم في دعم الطفل بما يحتاج إليه من أدب، ومنها الشروط الفنية، والاستفادة القصوى من علم نفس الطفل، بما يمنح الكاتب مرونة أدبية لإنتاج منجز يتضمن التشويق والإثارة وتعزيز القيم، وفتح الباب أمام المعارف التي توسع مدارك الطفل وتنمّيها».

ووضع الخواجة خلال محاضرة بعنوان: «أدب الأطفال وعلم نفس الطفل.. العلاقة والنتائج»، التي نظمت ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، بعض المعايير المتبعة في كتابة ونشر أدب طفل ناجح، من بينها «مراعاة حجم الخط، وضبط الكلمات بالتشكيل كلما كانت المرحلة العمرية أصغر، وعدم انتحال الأعمال الأدبية الأجنبية بتحويلها إلى أعمال عربية لاختلاف الثقافات والأفكار، وأهمية تحديد الفئة العمرية التي يتعين التوجه إليها بهذا الأدب، والتمييز بين تفكير الطفل قديماً وحديثاً، والابتعاد عن موضوعات القتل، والسحر، كما تقرر في علم نفس الطفل».