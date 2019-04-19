«تاريخ الإمارات».. حكاية عمرها 125 ألف عام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت «إيمج نيشن أبوظبي»، الفيديو الدعائي لسلسلتها الوثائقية بعنوان «تاريخ الإمارات»، التي تسرد تراث الإمارات وتاريخها العريق، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتتناول السلسلة الوثائقية، التي تُعد أول محاولة من نوعها، التاريخ العريق لدولة الإمارات ضمن تجربة غامرة بالمعلومات واللحظات الممتعة، حيث تعود بالمشاهدين إلى 125 ألف عام ماضية، وصولاً إلى عام الاتحاد 1971، للوقوف على أسس الماضي العريق التي انطلقت منه قصّة نجاح الدولة العصرية، وتتخلل هذه السلسلة زيارة لمجموعة من أبرز المواقع التاريخية في المنطقة، حيث تميط اللثام عن روح التجديد والطموحات، التي ألهمت الأجداد والأسلاف نحو تحقيق مسيرة ناجحة من التطوّر والازدهار على هذه الأرض الطيبة، كما تستعرض أحدث الاستكشافات الأثرية.

وقال رئيس مجلس إدارة «إيمج نيشن أبوظبي» رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، إن «دولة الإمارات تمتلك إرثاً طويلاً من التسامح والطموح والابتكار، وترصد هذه السلسلة الوثائقية الرائعة بعنوان (تاريخ الإمارات)، قصّة دولتنا العظيمة عبر تاريخها الممتد على مدار 125 ألف عام، وقد نجحت (إيمج نيشن أبوظبي) في إنتاج هذه السلسلة الاستثنائية، التي ستأخذ المشاهدين على متن رحلة تسبر أغوار ماضينا العريق وتستكشف جذورنا الضاربة في أعماق التاريخ، والأسس التي بنيت عليها نهضة الإمارات اليوم، وستشكل هذه السلسلة الرائعة محطة في غاية الأهمية داخل مجتمعنا، حيث ستستقطب المشاهدين من مختلف الأجيال والخلفيات للتعرف إلى ماضينا العظيم وتراثنا الباعث على الفخر».

وقد اعتمدت سلسلة «تاريخ الإمارات» الوثائقية على مجموعة من التقنيات العصرية، مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة، كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية المذهلة، في محاولة لإعادة إحياء تاريخ الإمارات العريق بأسلوب منقطع النظير.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة الوثائقية تم إنتاجها بالتعاون بين كل من شركة «أتلانتك برودكشن» الحائزة جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (بافتا)، و«جائزة إيمي»، وشركة الإعلام والترفيه «إيمج نيشن أبوظبي» الحائزة الأوسكار.

ومن المقرر عرض الأجزاء الخمسة من هذه السلسلة الوثائقية عبر القنوات المحلية في دولة الإمارات، خلال موسم الخريف، بينما سيتم عرض ثلاثة أجزاء منها بصوت الممثل الإنجليزي، جيريمي أيرونز، الفائز بجائزة الأوسكار، في جميع أنحاء العالم عبر قناة «ناشيونال جيوغرافيك» و«إس بي إس» (أستراليا) و«إس في تي» (السويد).

وسيحظى المشاهدون عبر تطبيق تفاعلي مدعوم بمحتوى ثري، بفرصة الاستمتاع بتجارب الواقع الافتراضي، التي تعيد إحياء ممارسات استكشاف اللآلئ في أعماق البحار، والتجوّل بين أرجاء الصحراء الساحرة، واستكشاف موقع قصر الحصن التاريخي.

- سلسلة وثائقية

مكوّنة من خمسة

أجزاء، تعرض محلياً

ودولياً خلال الخريف

المقبل.