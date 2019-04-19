فنانون عالميون يروجون لـ «ألف ليلة وليلة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

برشاقة، وخفّة، وبراعة، يجسّد كوكبة من الفنانين الاستعراضيين لوحات إبداعية بحركاتهم، ويتجولون بين معالم الشارقة استعداداً لعرض حكاية «ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير»، ليقدموا توليفة فنية تحاكي في حضورها أهم الفنون الإنسانية، وتقود المشهد الفنّي الأضخم من نوعه على مستوى العالم، الذي ينتجه ويستضيفه مسرح المجاز، وتنفذه «مالتبل إنترناشونل»، بالتعاون مع «7 فنجرز» و«Artists in Motion»، احتفاءً باختيار الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 من قبل منظمة اليونسكو، يوم 23 وإلى 27 من أبريل الجاري.

ويشارك في العمل، الذي انطلقت التجهيزات الأولى له منذ نحو العام، 537 خبيراً ومختصاً وفناناً عالمياً من 25 جنسية، تعكس مواهبهم وإبداعاتهم حكايات الشغف، والجمال، ينشرون البهجة في خطواتهم الرشيقة، واستطاع الفنانون على امتداد 500 ساعة تدريبية إتمام جاهزيتهم لرواية حكاية الإمارة للعالم بأسره. ومن 25 ثقافة، يحملون قدراً كبيراً من الموهبة، محمّلين بالشغف والجمال، ليقدموا عرضاً حيّاً بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، يضم أنواعاً مختلفة من الفنون، إلى جانب مقطوعات موسيقية تم تصميمها خصيصاً للعرض.