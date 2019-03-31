«زايد للكتاب» تحتفي بشهر القراءة في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بفعاليتين في أبوظبي والعين، احتفت جائزة الشيخ زايد للكتاب بشهر القراءة الوطني، في إطار جهود الجائزة الرامية إلى الارتقاء بثقافة المطالعة، وترسيخها بين مختلف فئات المجتمع.

ونُظمت الفعالية الأولى، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين، تحت عنوان «حلقة نقاشية عن دور الجوائز العربية في دعم القراءة» لبحث ومناقشة الأثر الإيجابي للجوائز العربية في دعم القراءة، فيما توجهت الفعالية الثانية إلى الأطفال، وكانت بعنوان: «قراءة قصة للأطفال».

وشارك في الحلقة النقاشية الأكاديمي، الدكتور علي الكعبي، والكاتبة فاطمة المزروعي.

وقالت مديرة جائزة الشيخ زايد للكتاب، موزة جمال الشامسي: «نعمل في الجائزة على مد الجسور بين مختلف المؤسسات والمثقفين لتعزيز العمل على جعل القراءة أسلوب حياة، ووسيلة فعالة للنمو والتخطيط للمستقبل، وأسعدنا التعاون مع مؤسستين معنيتين بالتعلم لتحقيق ذلك، إسهاماً منا في دعم الحراك الثقافي المزدهر في الدولة».

من جهته، قال الدكتور علي الكعبي: «منذ إعلان 2016 عاماً للقراءة، لم تتوقف عجلة الاهتمام بالقراءة على المستويين الرسمي والشعبي، وأطلقت المؤسسات الحكومية والخاصة المبادرات والفعاليات احتفاءً بالقراءة».

وأضاف أن «القراءة تعد رافعة اجتماعية مهمة، تثري مسيرة الثقافة والمعرفة في دولة الإمارات، فضلاً عن الدور التنموي والتوعوي والتنويري لها في حياة الأمم، فالدول التي تولي اهتماماً بالقراءة وتنشئ لها المؤسسات التي ترعاها وتشجع عليها، تعد على الطريق الصحيح لنشر الثقافة والمعرفة، وتأسيس التنمية بقواعد متينة تؤهلها للانطلاق لمصاف الدول المتقدمة بثقة واقتدار».

وتابع الكعبي: «احتفاء دولة الإمارات بمؤسساتها المختلفة بشهر القراءة في كل عام، يأتي بمثابة المراجعة الدورية لما تم إنجازه خلال العام لمشروعات القراءة في الدولة، وهو شهر يتم فيه استعراض الإنجازات ووضع الخطط المستقبلية لمشروعات القراءة للعام المقبل».

وأكد أنّ الحلقة النقاشية التي نظمتها جائزة الشيخ زايد للكتاب، واستضافتها جامعة الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة دور الجوائز العربية في دعم حركة القراءة، هي نموذج لتعاون مؤسسات الدولة في إثراء شهر القراءة، إذ تناولت الحلقة الحراك الذي أحدثته الجوائز في دعم القراءة ودورها في تشجيع الفئات المختلفة من المجتمع على القراءة، والاهتمام بها.

«قراءة قصة للأطفال»

نُظمت الفعالية الثانية بالتعاون مع مكتبة المجرودي، أول من أمس، تحت عنوان «قراءة قصة للأطفال»، في فرع المكتبة بالوحدة مول في أبوظبي، بمشاركة الكاتبة الإماراتية، حصة المهيري، الحائزة جائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع «أدب الطفل والناشئة» لعام 2018، بالإضافة إلى المترجمة والمؤدية المسرحية، هلا البصار، في خطوة ترمي إلى الارتقاء بأدب الطفل والناشئة، وتنمية حب القراءة لدى جيل المستقبل.