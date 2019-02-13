«بحر عوشة».. في مؤسسة العويس الثقافية 20 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أمسية بعنوان «مغاصات المكان في شعر فتاة العرب الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي»، يرصد خلالها الباحث مؤيد الشيباني سيرة الشاعرة الإماراتية «فتاة العرب» (1920 - 2018)، التي تُعدّ من روّاد الشعر النبطي في الإمارات، مساء 20 الجاري في قاعة الندوات بالمؤسسة في دبي.

ويشارك في الأمسية الشاعر محمود نور، إذ سيلقي قصائد مختارة للشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي، ثم يوقع الشيباني كتابه الجديد «بحر عوشة، مغاصات المكان في شعر فتاة العرب الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي»، الذي يرصد سيرتها، الصادر حديثاً عن مؤسسة العويس الثقافية ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

يذكر أن الشاعرة الراحلة عوشة السويدي من روّاد الشعر النبطي في الإمارات.

ورأى الشيباني في مقدمة كتابه أن «أبرز ما يصادفك وأنت تقرأ ديوان (فتاة العرب)، ذلك الكم الهائل من الدلالات والمضامين والرموز الثقافية، بمعطياتها المكانية والتاريخية والاجتماعية على شكل مفردات وصور شعرية ثابتة في مكانها فنياً، وسابحة في فضاء المعرفة موضوعياً.. إن هذا التناقض الإبداعي الجميل هو سر الأخذ بهذه التجربة الشعرية إلى ميادين الدراسة والبحث والمتابعة».

ويأتي هذا الكتاب الذي حمل الرقم (23) في سلسلة «أعلام من الإمارات»، استكمالاً للمشروع الذي أطلقته مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عام 2012، ليوثق سيرة شخصيات إماراتية تركت بصمتها على المشهد الثقافي الإماراتي.

2018

العام الذي غابت

فيه «فتاة العرب»،

التي تعدّ من روّاد

الشعر النبطي.