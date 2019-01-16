12 إماراتياً في «سفينة شباب العالم»

المصدر: محمد عبد العاطي - دبي

يشارك وفد شبابي إماراتي للمرة الـ14 في سفينة شباب العالم، التي تنظمها اليابان سنوياً، تحت رعاية حكومتها، وذلك من خلال دعوة 25 دولة حول العالم، لترشيح 12 شاباً وشابة ممن لديهم مهارات قيادية للاشتراك في هذه الرحلة، التي تتضمن مجموعة من الفعاليات والبرامج وورش العمل، التي تقام على مدار شهر ونصف الشهر، لتنمية ثقافاتهم وقدراتهم الاجتماعية. وسيقوم الوفد الشبابي الإماراتي بتقديم عرض تعريفي حول القيم الإماراتية، وتجربة دولة الإمارات الريادية وتنافسيتها العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل المختلفة، كما سيستعرض أيضاً العديد من المبادرات الرائدة.

وقالت وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي: «شباب دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها واهتمامها بهم، حققوا إنجازات كبيرة، جعلتهم خير سفراء لدولتهم، حيث سيوفر هذا التجمع الشبابي العالمي فرصة ومنصة مثالية، تسهم في إثراء معارفهم وزيادة اطلاعهم على ثقافات متعددة ومختلفة، وتمكنهم من نقل صورة مشرقة عن واقعهم وتاريخ دولتهم، والقيم الإنسانية السامية الراسخة في مجتمعهم.

وأضافت: «مشاركة دولة الإمارات في هذه الرحلة هي انعكاس لصورة شبابها الإيجابية ومكانتهم العالمية كنماذج يحتذى بها في التميز والريادة، ونحن واثقون بأنهم سيمثلون دولتهم خير تمثيل، باستعراض منجزاتها وتوجهات حكومتها الرامية إلى تمكين الشباب وتوظيف طاقاتهم، والاستفادة من أفكارهم الإبداعية، لدفع مسيرة التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وقال المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب سعيد النظري: «المشاركة في هذه الرحلة ترجمة لرؤية المؤسسة الاتحادية للشباب، وأهدافها الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى الاستفادة من جميع الفرص والبرامج، بهدف تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم القيادية، ليكونوا قادة المستقبل، فهذا التجمع الشبابي يوفر بيئة تسهم في توطيد علاقاتهم وصداقاتهم، وتشجيعهم على التعاون من خلال مشاركتهم في أنشطة تدعم التبادل الثقافي والتجارب، خاصة في مجال العمل القيادي والتطوعي. وقال منسق المبادرة العالمية لشباب الإمارات محمد الحمادي: «مشاركة شباب الإمارات في أحد أهم التجمعات الشبابية على مستوى العالم، من شأنها الإسهام في تعزيز مكانتهم العالمية، وتفعيل دورهم في التعريف بنهج دولتهم وقيم مجتمعهم، حيث نسعى من خلال مجموعة من الفعاليات إلى تعريف المشاركين من مختلف دول العالم، بتاريخ دولتنا ومنجزاتها الحالية، وتوجهات حكومتنا المستقبلية، الرامية إلى توظيف قدرات الشباب في دفع مسيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصناعة مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية والمقبلة».

صورة مشرقة

تشارك دولة الإمارات بخمسة شباب وست فتيات، لأول مرة، وتهدف المشاركة إلى توفير فرصة للتعريف بالدولة، ونقل صورة مشرقة عن تاريخها وحضارتها، وترسيخ مبدأ العمل القيادي لدى الشباب، في مناخ دولي متميز، يسهم في توطيد أواصر الصداقة الدولية، وتشجيع التبادل الثقافي، والإسهام في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات في تأهيل وإعداد قادة المستقبل.

• سيقوم الوفد الشبابي الإماراتي بتقديم عرض تعريفي حول القيم الإماراتية، وتجربة دولة الإمارات الريادية وتنافسيتها العالمية.