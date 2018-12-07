أحمد بن سعيد يزيح الستار عن لوحة «من قلب زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أزاح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، الستار عن عمل فني إبداعي حمل اسم «من قلب زايد». وتحيي اللوحة، وهي من تصميم وإبداع الفنان الفلبيني المقيم في دبي إيلي غراف، تراث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لايزال يلهم أجيال الحاضر والمستقبل. وستُعرض اللوحة بشكل دائم بالمقر الرئيس لمجموعة الإمارات، في إطار العديد من المبادرات احتفالاً بـ«عام زايد».

وتجسّد لوحة «من قلب زايد» رؤية المغفور له الشيخ زايد، ونظرته الثاقبة التي كانت تتطلع دوماً إلى المستقبل. ويرمز البشت الذي يرتديه سموّه إلى العزة والكرامة، في حين يشكّل الزري خريطة الدولة، مع التركيز على دبي، منطلق ومركز شبكة خطوط «طيران الإمارات» الواسعة التي تغطي العالم.

واعتمد إيلي غراف في تصميم اللوحة مجموعة متنوعة من التقنيات والمواد، واستخدم طلاء الأكريليك، واستغرق 20 يوماً لإنجاز العمل. واستلهمت ألوان اللوحة من تدرج الألوان الرملية، كما استخدمت أوراق الذهب التي ترمز إلى تطريز البشت الإماراتي التقليدي.

يذكر أن إيلي غراف فنان معروف، يقيم في دبي منذ 10 سنوات، ويستلهم أعماله من الهندسة المعمارية والمشاريع المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما كُلف من وزارة التعليم الإماراتية بإعداد أغلفة بعض كتب المقررات المدرسية لعام 2018.