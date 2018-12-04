القصباء تسرد حكاية 47 عاماً في حب الوطن

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

احتفلت القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والترفيهية في إمارة الشارقة، أمس وأول من أمس، باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار «هذا زايد.. هذه الإمارات».

وانسجاماً مع الذكرى العزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين في الدولة، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، نظّمت القصباء احتفالات وطنية خاصة بهذه المناسبة، تضمنت سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي استهدفت جميع أفراد وفئات المجتمع، حيث خصصت فعاليات تراثية وثقافية متنوعة، من بينها عرض «العيالة» الذي كان يؤدّى في التاريخ الإماراتي، بعد تحقيق الانتصارات، مجسّداً معاني الشجاعة والقوة والفروسية، إضافةً إلى رسم الحناء، الذي يعد واحداً من أهم أشكال التراث الإماراتي.

كما تضمنت الاحتفالات التراثية عروضاً خاصة استضافها ركن التراث الذي يحتفي بهذه المناسبة، إلى جانب وجود عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال، التي جابت أروقة وردهات القصباء لمدة نصف ساعة، حاملة مع الأطفال والزوّار علم دولة الإمارات بطول 30 متراً، كما خصصت القصباء ورشاً وفعاليات ترفيهية خاصة للرسم على الوجه ورسم شعارات اليوم الوطني على أكواب ورقية للكبار، وتركيب خريطة دولة الإمارات وتزيينها بالأضواء، وغيرها من الفعاليات التي تضفي أجواءً من الفرح والمتعة على المكان.

وجرى في بداية الاحتفالية تأدية النشيد الوطني الإماراتي، وتوزيع علم الدولة والبالونات على الجمهور، كما قام الزوار بكتابة عبارات تدل على حبهم وامتنانهم وولائهم للقائد المؤسس، كما خصصت القصباء ركناً خاصاً للضيافة قدّمت من خلاله أشهر المأكولات الشعبية التي يزخر بها المطبخ الإماراتي، كما شهدت الاحتفالات تنظيم مسرح للدمى وورش عمل فنية سلّطت الضوء على جمال الحِرف التقليدية المعاصرة، وقدمت قراءات قصصية للأطفال. وكانت القصباء قد اكتست طيلة أيام احتفالاتها باليوم الوطني بحلة زاهية، حيث تزيّنت باحاتها وأروقتها بالعلم الإماراتي، وعلى أبنيتها توزعت الأضواء لتشكل ألوان العلم، مقدّمة لوحة بصرية جذابة، دلّت على حرص الزوار من مواطنين ومقيمين على الاحتفال بهذا اليوم التاريخي.

شخصيات كرتونية حملت مع الأطفال والزوّار علم دولة الإمارات بطول 30 متراً.