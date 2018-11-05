«الماجد» شارك بعناوين جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بأحدث إصداراته يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ37، التي تستمر حتى 10 من نوفمبر الجاري.

ويهدف المركز من خلال المشاركة إلى اقتناء الكتب الجديدة التي تصدر عن دور النشر التي اجتمعت من دول كثيرة، بالإضافة إلى اقتناء الكتب التراثية، خصوصاً تلك التي يجري تحقيقها ونشرها للمرة الأولى.

وفي هذه الدورة يعرض المركز أيضاً جديد إصداراته، ومنها كشاف لمجلة آفاق الثقافة والتراث التي تصدر عن المركز، والذي يضم قائمة بالعناوين وقائمة بالمؤلفين وقائمة بالموضوعات، بهدف تسهيل الوصول إلى المقالات التي نشرت في الـ100 الأولى من أعداد المجلة التي تجاوز عمرها ربع قرن.

كما يشارك المركز بإصدار آخر وتحقيق لكتاب ينشر للمرة الأولى عنوانه: «شِعْر تاج الدين الصرخدي ومقامته المفاخرة بين التوت والمشمش»، وهو يجمع أشعار أديب وشاعر مغمور لم ينل من الشهرة ما يستحق، على الرغم من أنه عاش طويلاً وبلغ من العمر 96 عاماً.

وأما أحدث إصدارات المركز المشاركة في المعرض فهو كتاب: «مدينة تبريز خلال عصر السلاجقة والإيلخانيين»، والذي يعرض تاريخ مدينة تبريز التي تعد من أكبر المدن في إقليم أذربيجان من بلاد فارس، وكان السلاجقة الذين ينتسبون في الأصل إلى الترك ممن تعاقبوا على حكمها، ثم غزاها المغول الإيلخانيون. وإيلخان لقب أطلق على هولاكو يعني (الخان الكبير)، أي الزعيم الكبير، ثم سميت به الدولة الناشئة في بلاد فارس. ويتناول الكتاب الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمدينة من سنة 429 - 763هـ.