نهيان بن مبارك: «معرض الشارقة» عرس للكلمة ومبدعيها

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للثقافة الإماراتية والعربية والعالمية، جعل من الشارقة عاصمة حقيقية للثقافة.

وأضاف أن «المثقفين والمفكرين من كل أرجاء المعمورة يفدون إلى الشارقة سنوياً للتباحث حول الثقافة ودورها وتطورها في إطار من التعايش على مائدة المعرفة، وقبول الاختلاف الذي يثري التنوع ولا يعوقه، وهو ما يؤكد أهمية الثقافة في دعم وتعزيز قيم التسامح والتواصل بين شعوب العالم، ولعل معرض الشارقة الدولي للكتاب أحد أهم المنابر الثقافية في عالمنا العربي والمنطقة، إذ يوفر كل السبل لتحقيق حالة من التواصل والتعايش الذي يفجر الإبداع، ويرسي مبادئ القيم الإنسانية السامية».

وزار الشيخ نهيان بن مبارك معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة يوم الأربعاء الماضي، والتقى عدداً من المثقفين والناشرين العرب والأجانب من ضيوف المعرض في دورته الـ37، وتناول خلال حواراته معهم أهمية الثقافة ودور المثقفين حول العالم في إرساء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، ورفض العنف والتطرف والكراهية، وهو ما يعزز القيم الإنسانية السامية التي تجعل من العالم مكاناً أفضل للحياة عليه. وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن «حرصي على زيارة المعرض سنوياً يأتي من قناعتي بأهمية الثقافة للارتقاء بالأمم والشعوب، وإيماني بالدور الرائد الذي يضطلع به المعرض في دعم الثقافة، إذ تتحول أيام وليالي المعرض إلى أعياد ثقافية متواصلة بالمعرفة والإبداع، ويشهد الكتاب العربي والعالمي عرساً حقيقياً للكلمة ومبدعيها، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الرعاية السامية والدعم غير المحدود الذي يحظى به (الشارقة للكتاب) من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، الذي تعد تجربته في دعم الثقافة والمعرفة على مدى أربعة عقود تجربة ملهمة على المستوى العربي والعالمي». وأضاف أن «المعرض يعد مناسبة ثقافية سنوية يسعى إليها الجميع للتزود بآخر ما أنجزه العقل العربي والعالمي من معارف وإبداعات، علاوة على ما تحفل بها فعاليات المعرض من ندوات فكرية وأمسيات أدبية»، مشيراً إلى أن وزارة التسامح تجد في المعرض وما به من زخم فكري وثقافي فرصة لتعريف المشاركين فيه بما تسعى دولة الإمارات لتقديمه من خلال وزارة التسامح لإرساء قيم التعايش وقبول الآخر، وتعزيز قيم الاحترام المتبادل في إدارة الخلافات مهما كان حجمها أو مصدرها، بما يعزز القيم الإنسانية ليس في الإمارات فقط وإنما بكل مكان من هذا العالم الكبير، منبهاً إلى أهمية مشاركة وزارة التسامح خلال المرحلة المقبلة في فعاليات وأنشطة معرض الشارقة للكتاب بما يتمتع به من زخم كبير، وجماهيرية ضخمة تزداد عاماً بعد عام.

واستطرد الشيخ نهيان بن مبارك: «للمثقفين حول العالم دور كبير في دعم قيم التسامح العالمية من واقع معرفتهم الواسعة وجماهيريتهم العريضة لدى قرائهم ومتابعيهم، وهو ما يؤكد على أهمية التواصل معهم وإبراز أهم ما تقوم به الوزارة».

- دور رائد يضطلع

به المعرض في

دعم الثقافة.