«يا مال الشام».. في مؤسسة العويس

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً فنياً ساهراً للفنان عبود بشير وفرقته، بعنوان «يا مال الشام ـ ألحان من عبق سوريا» في التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل، حيث سيغني الفنان الحلبي المخضرم مجموعة من الأغنيات التراثية العريقة التي امتازت بها مدينة حلب مسقط رأس الفنان.

وسيشتمل برنامج الحفل على وصلات غنائية امتاز بها عبود بشير، وتحتوي كل وصلة على أغنيات وموشحات وأدوار مثل: يمر عجبا، يا ذا القوام، يا بهجة الروح، ملا الكاسات وسقاني، قدك المياس، دور امتى الهوا، يا طيرة طيري يا حمامة، مالك يا حلوة، يا مال الشام، ابعتلي جواب، سيبوني يا ناس، وغيرها من الروائع الحاضرة في الذاكرة.

ولد عبود بشير في مدينة حلب وعمل استاذاً للموسيقى الشرقية بين سورية والإمارات والولايات المتحدة منذ عام 1990، وأسس مطلع ثمانينات القرن الماضي فرقة نادي شباب العروبة في حلب. تتلمذ عبود بشير على أيدي العديد من كبار الموسيقيين أمثال: أبناء علي درويش، بكري الكردي، عبدالقادر رديف، أحمد كراسي، صبري المدلل، بهجت حسان، وقدري دلال.

كما شارك في مهرجانات عربية وعالمية منها: مهرجان خان الحرير، مهرجان المحبة، في سورية، وشارك حول العالم في تظاهرات فنية وثقافية في ليبيا، الكويت، الأردن، لبنان، تونس، المغرب، الجزائر، أميركا، الأرجنتين، البرازيل، كندا، السويد، ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، رومانيا، هولندا وروسيا. كما شارك في حفلات عدة بدار الأوبرا المصرية تحت إدارة الدكتورة رتيبة الحفني. وشارك أيضاً في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية؛ منها: مسلسل باب الحديد، مسلسل خان الحرير، مسلسل العرس الحلبي، مسرحية فساد أكاديمي، مسرحية فضائيات 2000، ومسرحية «الحقينا يا حكومة».

ويأتي هذا الحفل تتويجاً لمسيرة حافلة بالأنشطة الفنية والثقافية حققت فيها مؤسسة سلطان بن علي العويس قفزات نوعية عبر مجموعة من الفعاليات المتميزة، فقد استضافت المؤسسة مجموعة كبيرة من المغنين المرموقين أمثال: ريهام عبدالحكيم وغادة شبير ونجاة رجوي ومكادي نحاس وشذى حسون وأيمن تيسير وغيرهم من الفرق الكبيرة التابعة لمعاهد ومؤسسات عربية وعالمية، مثل دار الأوبرا المصرية والأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، وفرقة «هنهاوس براولرز» الأميركية، وفرقة «كورال وورلد فيجن» الكورية والعديد من الفرق العالمية الأخرى.