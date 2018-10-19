«كلمات» تقدّم 1200 كتاب لأطفال اللاجئين العرب في برلين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حرصاً منها على الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال العرب اللاجئين حول العالم، قدّمت مؤسسة «كلمات لتمكين الأطفال»، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، 12 مكتبة تضم 1200 كتاب للأطفال في العاصمة الألمانية برلين، تتناول مختلف أشكال الفنون والآداب والمعارف والإبداعات، وتتوجه للفئات العمرية الصغيرة واليافعين والشباب.

جاء ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال تحت شعار «تبنى مكتبة»، بهدف دعم ثقافة الأطفال العرب اللاجئين والنازحين، عبر تزويدهم بالكتب العربية والمواد المعرفية لتمكينهم من المحافظة على لغتهم، وموروثهم الثقافي العربي خلال وجودهم خارج بلدانهم الأصلية.

ووزعت المؤسسة المكتبات على كلّ من سفارة الدولة في برلين، والقنصلية العامة في مدينة بون، وعدد من المدارس والمستشفيات ومراكز اللجوء في برلين.

وقال سفير الدولة في برلين، علي عبدالله الأحمد: «إنه لفخر كبير أن تكون السفارة هي حلقة الوصـل في انتقاء المؤسسات التي نرى أنها تستحق الدعم بتزويدها بمكتبات للأطفال العرب لتعمّ الفائدة والمعرفة، ولإبراز الدور الكبير الذي تأخذه دولة الإمارات على عاتقها منذ البداية، وهو الحث على العمل الإنساني، ومد يد العون لجميع الفئات في أنحاء العالم، وتقريب الكتاب لفئة من الشبيبة، وتسخيره لفتح آفاق جديدة وواسعة لمستقبلهم، وتعريف المجتمع الألماني بهذه المبادرات وهذه القفزات المنقطعة النظير للدولة في المجالات الخيرية والتعليمية».

بدورها، قالت مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، آمنة المازمي: «توجهت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، ومن خلال مبادرة (تبنى مكتبة) إلى العاصمة الألمانية برلين، لما فيها من أعداد كبيرة من الأطفال العرب اللاجئين».

وتابعت مدير مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال: «إن ما مر به الأطفال اللاجئين من ظروف صعبة لا يعني عزلهم عن جذورهم وثقافتهم، ولا يعني ألّا يبنوا معارفهم وقدراتهم ليكونوا مؤهّلين لصناعة مستقبل بلدانهم، والوقوف على نهضتها من جديد».