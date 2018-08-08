13 كاتباً يوقّعون مؤلفاتهم بالبرتغالية

المصدر: ساو باولو - الإمارات اليوم

اصطف زوار معرض ساو باولو الدولي للكتاب أمام منصة توقيع الكتب في جناح الشارقة المشارك في المعرض، إذ وقع 13 كاتباً مؤلفاتهم الصادرة في اللغة البرتغالية، بمناسبة اختيار الإمارة أول ضيف شرف على المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه في أميركا اللاتينية.

وتنوعت الإصدارات التي يعرضها المثقفون بين الأعمال الشعرية والمؤلفات الروائية والنصوص السردية، إلى جانب الإنتاجات التاريخية التي تتحدث عن تاريخ دولة الإمارات والمنطقة، والكتب التي تروي سيرة المسرح الإماراتي والعربي وتاريخ الموسيقى الخليجية والعربية، والموسوعات التي تتطرق في مضمونها إلى سرد المفاصل التراثية لدولة الإمارات والمنطقة.

وضمت قائمة الكتاب الذين وقعوا مؤلفاتهم للقراء البرازيليين كلاً من: الشاعر حبيب الصايغ، والدكتور عبدالعزيز المسلم، وطلال سالم، وسعيد حمدان، وأسماء الزرعوني، وخالد عمر بن ققة، وحارب الظاهري، وحبيب غلوم، والدكتور حمد بن صراي، وسلطان العميمي، وشيخة المطيري، وصالحة غابش، وناصر الظاهري.

وتترجم الإصدارات حرص المثقفين الإماراتيين على نقل رسالة الأدب والفن والتراث الإماراتي والعربي إلى القارة اللاتينية، خلال المشاركة في هذه التظاهرة التي تحشد نخبة من المؤلفين والأدباء والمفكرين اللاتينيين والبرازيليين حولها، بما يتماشى مع حرص الشارقة على مد جسور التبادل الثقافي والمعرفي بين جميع المثقفين والمبدعين في العالم، وإسهاماً في إطلاع القراء على الإنتاجات العربية بشكل يسمح لهم بالاستفادة من تجاربها والتعرّف إلى قيمتها وجمالياتها عن قرب.