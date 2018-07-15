ورش تحضيرية لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تختتم، مساء غدٍ، ورشة السينوغرافيا التي نظمتها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في إطار البرنامج التحضيري الخاص بالدورة السابعة لمهرجان المسرحيات القصيرة، والموسوم «دورة عناصر العرض المسرحي»، ويحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة كلباء. وكانت الورشة، التي أشرفت عليها الفنانة خلود الرشيدي، التي تعمل بقسم الديكور في المعهد العالي للفن المسرحي بدولة الكويت، انطلقت مساء السادس من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 40 متدرباً.

واستهلت الرشيدي محاضراتها بتقديم ملخصات حول تصورات ومناهج أبرز التيارات والمذاهب المسرحية الكلاسيكية والمعاصرة في التعامل مع السينوغرافيا، كما قدمت للمشاركين جملة من الحصص، حول التطور الذي لحق بهذا الفن الذي يخص الجانب البصري من فنون العرض المسرحي، نتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي ولتغير أنماط الحياة. كما عرضت المشرفة، عبر «شاشة فيديو»، مجموعة من العروض، التي قُدمت في دورات سابقة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، لتبرز للمشاركين اتجاهات وحدود توظيف العناصر المرئية، في عروض المهرجان الذي يعتمد فلسفة محددة في توظيف الديكور، جوهرها الاعتماد على أقل ما يمكن من الإمكانات، ويتجنب الاعتماد المفرط على الأدوات والمعدات التقنية الجاهزة، بهدف تحفيز الخيال الإبداعي لدى المشاركين.

وبموازاة ورشة السينوغرافيا، اشتغل مشرف ورشة «الدراماتورجيا»، الكاتب التونسي يوسف البحري، على مجموعة من حصص القراءة والتحليل، مع نحو 20 من المشاركين، الراغبين في خوض تجربة الإخراج، في المهرجان الذي سينظم في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل.