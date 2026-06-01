«سوبر ماريو» يوظف الحنين ليحصد مليار دولار..شخصيات رافقت طفولة أجيال تصبح أسلحة تجارية لـ «الترفيه»

منذ سنوات لم تعد هوليوود تعتمد على القصص الجديدة فقط بقدر اعتمادها على قوة الحنين والذاكرة الجماعية، إذ أصبحت الشخصيات التي رافقت طفولة أجيال كاملة من أهم الأسلحة التجارية في صناعة الترفيه الحديثة، وفي هذا السياق، يجيء فيلم «The Super Mario Galaxy Movie - سوبر ماريو غالاكسي»، ليؤكد أن استدعاء الذكريات القديمة لايزال قادراً على تحقيق نجاحات ضخمة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصية مثل «ماريو» التي تعد واحدة من أشهر أيقونات ألعاب الفيديو في العالم، فالفيلم لم يراهن على المغامرة والرسوم المتحركة فقط، بل استثمر بذكاء في ارتباط الجمهور العاطفي بعالم «نينتندو»، مستعيداً الموسيقى الكلاسيكية والشخصيات والتفاصيل البصرية التي كبرت معها أجيال منذ ثمانينات القرن الماضي.

هذا الاستثمار في الحنين بدا واضحاً منذ اللحظات الأولى للفيلم، حيث حرص صنّاع العمل على خلق شعور مألوف لدى المشاهدين القدامى، مع تقديم التجربة نفسها بصورة حديثة تناسب جمهور اليوم، فكثير من الآباء الذين لعبوا «سوبر ماريو» في طفولتهم وجدوا أنفسهم اليوم يشاهدون الفيلم برفقة أبنائهم، في حالة نادرة تجمع أكثر من جيل حول الشخصيات ذاتها، وهنا تحديداً تكمن قوة المشروع، إذ لا يقدّم مجرد فيلم رسوم متحركة للأطفال، بل تجربة عاطفية وثقافية مرتبطة بذاكرة جماعية عالمية.

الفيلم يمثل امتداداً لنجاح فيلم «سوبر ماريو بروس» 2023، لكنه يتجه هذه المرة نحو مساحة أكثر طموحاً واتساعاً، مستلهماً عالم سلسلة «Super Mario Galaxy» الشهيرة التي نقلت ماريو إلى مغامرات فضائية بين الكواكب والمجرات، ومن خلال هذا التوسع، استطاع العمل الجمع بين روح الألعاب الكلاسيكية والتقنيات البصرية الحديثة، مقدماً عالماً مليئاً بالألوان والحركة والمؤثرات التي جعلت التجربة أقرب إلى رحلة داخل لعبة فيديو حيّة.

ومع بدء عرضه عالمياً، تحوّل الفيلم بسرعة إلى ظاهرة جماهيرية وتجارية، بعدما اقتربت إيراداته من حاجز المليار دولار (حتى تاريخ نشر التقرير)، متصدراً شباك التذاكر العالمي ومتجاوزاً عدداً من أكبر إنتاجات العام، هذا النجاح أكد مرة أخرى، أن أفلام الألعاب الإلكترونية أصبحت اليوم من أكثر الأنواع السينمائية جذباً للجمهور، خصوصاً عندما تتمكن من الحفاظ على روح اللعبة الأصلية دون فقدان الجانب السينمائي.

اللافت أن الفيلم لم يعتمد على المؤثرات البصرية أو شهرة الشخصية فقط، بل نجح في خلق توازن واضح بين البساطة والمتعة، فالأطفال وجدوا مغامرة مليئة بالكوميديا والحركة، بينما شعر الجمهور الأكبر سناً بأن الفيلم يعيدهم إلى سنوات الطفولة وأجهزة «نينتندو» القديمة، والأيام التي كان فيها ماريو جزءاً من الحياة اليومية لملايين اللاعبين حول العالم.

كما لعب الجانب البصري دوراً أساسياً في نجاح العمل، خصوصاً مع تصميم الكواكب والعوالم الفضائية بطريقة منحت الفيلم طابعاً مختلفاً عن أفلام الرسوم المتحركة التقليدية، واستفاد صناع الفيلم من تقنيات العرض الحديثة، مثل تحويل المشاهدة إلى تجربة بصرية ضخمة، ساعدت في جذب الجمهور إلى صالات السينما، رغم المنافسة القوية من منصات البث الرقمي.

استراتيجية جديدة

في خلفية نجاح الفيلم، تبرز استراتيجية «نينتندو» الجديدة، التي تسعى إلى تحويل شخصياتها من مجرد أبطال ألعاب إلى علامات ترفيهية عالمية متعددة المنصات، تشمل السينما والمتنزهات الترفيهية والبضائع التجارية، ويبدو أن الشركة اليابانية نجحت في فهم ما تريده الجماهير الحديثة: مزيج من الحنين، والمتعة البصرية، والعوالم المألوفة التي تمنح المشاهد شعوراً بالراحة والانتماء.