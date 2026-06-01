«أسياد الكون».. أشهر أفلام الخيال يعود من بوابة برلين

شهدت العاصمة الألمانية برلين واحدة من أبرز الفعاليات السينمائية لهذا الموسم، مع العرض الأول الألماني لفيلم «Masters of the Universe- أسياد الكون»، العمل الذي يعيد إحياء واحد من أشهر أفلام الخيال والمغامرة، الحدث لم يكن مجرد عرض لفيلم جديد، بل بدا كأنه احتفال بعودة عالم «هي-مان» إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات طويلة من الغياب، وسط حالة واضحة من الحنين والترقب بين الجمهور وعشاق السلسلة الكلاسيكية.

ووصل إلى السجادة الحمراء نجوم العمل وصنّاعه، يتقدّمهم الممثل البريطاني نيكولاس غاليتزين، والممثلة الأميركية كاميلا مينديز، إلى جانب المخرج الأميركي ترافيس نايت، حيث حظي الثلاثي باهتمام إعلامي كبير خلال التقاط الصور، وإجراء اللقاءات الصحافية قبل انطلاق العرض الرسمي للفيلم.

وعلى مدار عقود، ظل اسم «هي-مان» حاضراً في ذاكرة الجمهور باعتباره أحد أبرز رموز البطولة الخيالية، بما يحمله من معارك أسطورية وشخصيات أيقونية، وعالم بصري فريد يجمع بين الفانتازيا والخيال العلمي.

ويحاول الفيلم الجديد إعادة تقديم هذا العالم لجيل جديد من المشاهدين، لكن بأسلوب أكثر حداثة من حيث السرد والإنتاج البصري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الروح الأصلية التي صنعت شعبية السلسلة، ويبدو أن الرهان الأساسي لصنّاع العمل يقوم على الجمع بين عنصر الحنين لدى الجمهور الأكبر سناً، وتقديم تجربة سينمائية ضخمة قادرة على جذب جمهور الشباب المعتاد على أفلام الأبطال الخارقين وعوالم الفانتازيا الحديثة.

ويُنظر إلى اختيار ترافيس نايت لإخراج الفيلم باعتباره خطوة مهمة، لخبرته في الأعمال التي تمزج بين الحس البصري القوي والعاطفة الإنسانية.

أما نيكولاس غاليتزين، فيبدو أنه يدخل مرحلة جديدة في مسيرته الفنية من خلال هذا المشروع الضخم، بعدما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بأعمال شبابية ورومانسية ناجحة، وفي المقابل، تضيف كاميلا مينديز بُعداً جماهيرياً مهماً إلى العمل، مستفيدة من شعبيتها الكبيرة بين جمهور الشباب، خصوصاً بعد نجاحاتها التلفزيونية التي جعلتها من أبرز الوجوه الصاعدة في هوليوود.