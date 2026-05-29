محاكمة آخر المتهمين في قضية نجم «الأصدقاء» ماثيو بيري

حضرت والدة الممثل الأميركي الراحل ماثيو بيري، سوزان موريسون، برفقة زوجها الإعلامي، كيث موريسون، إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، أمس، لحضور جلسة النطق بالحكم بحق كينيث إيواماسا، المساعد الشخصي السابق لبيري، في القضية المرتبطة بوفاة نجم مسلسل «Friends» نتيجة جرعة زائدة من الكيتامين.

ويُعد إيواماسا آخر المتهمين الخمسة الذين صدرت بحقهم أحكام في القضية التي شغلت الرأي العام الأميركي منذ وفاة بيري في أكتوبر 2023 عن عمر 54 عاماً. وكان المساعد الشخصي قد أقرّ بالذنب بتهمة التآمر لتوزيع مادة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، بعد أن كشفت التحقيقات أنه كان يحقنه بالمادة المخدرة بشكل متكرر، رغم عدم امتلاكه أي تدريب طبي.

وطالب الادعاء الأميركي بسجن إيواماسا لمدة ثلاث سنوات وخمسة أشهر، مشيراً إلى أنه لعب دوراً محورياً في توفير العقار لبيري والتواصل مع شبكة من الموردين والأطباء للحصول على جرعات إضافية في الأسابيع الأخيرة من حياة الممثل، كما أوضحت وثائق المحكمة أن إيواماسا حقن بيري عدة مرات في يوم وفاته قبل أن يُعثر عليه غارقاً في حوض الاستحمام بمنزله في لوس أنجلوس.

وخلال الجلسات السابقة، عبّرت عائلة بيري عن شعورها بـ«الخيانة»، مؤكدة أنها كانت تثق بإيواماسا لمساعدة الممثل في الحفاظ على تعافيه من الإدمان، لا أن يصبح جزءاً من الدائرة التي أسهمت في تدهور حالته، كما قدّم أفراد من العائلة، بينهم والدته وشقيقتاه، إفادات مؤثرة أمام المحكمة تحدثوا فيها عن الصدمة التي عاشوها بعد اكتشاف تفاصيل الأيام الأخيرة من حياته.

وشملت القضية أيضاً الطبيبين سلفادور بلاسينسيا ومارك تشافيز، إضافة إلى الوسيط إريك فليمنغ وتاجرة المخدرات جازفين سانغا المعروفة إعلامياً بلقب «ملكة الكيتامين»، وقد صدرت بحقهم أحكام بالسجن أو الإقامة الجبرية بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتوزيع المخدرات والتآمر.