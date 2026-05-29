«الفصول الأربعة» يتعقب العلاقات الإنسانية وتقلباتها

شهد «المسرح المصري» التاريخي في هوليوود أجواءً احتفالية خلال العرض الأول لفيلم «The Four Seasons - الفصول الأربعة»، وسط حضور فني وإعلامي لافت يعكس حجم الترقب للعمل قبل طرحه للجمهور.

وعلى السجادة الحمراء، خطفت الأنظار الممثلة والكوميدية الأميركية، تينا فاي، التي وصلت بابتسامتها المعتادة وسط اهتمام كبير من المصورين والإعلاميين، حيث تُعد من أبرز الأسماء المشاركة في المشروع الجديد، كما وصل الممثل وكاتب المسرح الأميركي كولمان دومينغو، الذي حظي هو الآخر باستقبال إعلامي حافل، في ظل مكانته المتصاعدة في السنوات الأخيرة كأحد أبرز وجوه الدراما الأميركية المعاصرة.

الفيلم الجديد يأتي ضمن إنتاجات منصة «نتفليكس» التي تركز على المزج بين الدراما والكوميديا ذات الطابع الإنساني، ويستند إلى فكرة تدور حول العلاقات الإنسانية وتقلباتها عبر مراحل زمنية مختلفة، بما يعكس رمزية الفصول الأربعة في حياة الإنسان من تغيرات عاطفية ونفسية واجتماعية. ويُتوقع أن يقدم العمل معالجة تجمع بين الطابع الخفيف والعمق العاطفي، وهو ما أصبح سمة في عدد من إنتاجات «نتفليكس» الأخيرة.

الحفل تميز بحضور عدد من صناع السينما والإعلام، إضافة إلى طاقم العمل، حيث التُقطت صور متعددة للنجوم أثناء تفاعلهم مع الجمهور وعدسات الكاميرات، في أجواء عكست الطابع الاحتفالي المعتاد للعروض الأولى في هوليوود، كما شهد الحدث اهتماماً إعلامياً ملحوظاً، مع تغطية واسعة من وكالات الأنباء العالمية.