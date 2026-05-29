«الماندالوريان وغروغو».. نجاح يعيد صياغة مستقبل «حرب النجوم»

يأتي «حرب النجوم: الماندالوريان وغروغو - Star Wars:» في لحظة دقيقة بالنسبة إلى عالم «حرب النجوم»، حيث حقق انطلاقة قوية، مسجلاً إيرادات بلغت نحو 165 مليون دولار عالمياً من بداية عرضه، بينها 102 مليون دولار في أميركا الشمالية، و63 مليوناً من الأسواق الدولية، فالسلسلة التي هيمنت لعقود على الخيال الشعبي الأميركي والعالمي دخلت خلال السنوات الأخيرة مرحلة من التذبذب؛ إذ حققت نجاحاً جماهيرياً ضخماً عبر منصة «ديزني+»، لكنها فقدت في المقابل جزءاً من هيبتها السينمائية بعد الانقسام الحاد الذي رافق الثلاثية الأخيرة، خصوصاً «حرب النجوم: الجيداي الأخير»، و«حرب النجوم: صعود سكاي ووكر». لذلك لا يمكن النظر إلى الفيلم باعتباره مجرد مغامرة جديدة داخل المجرة الشهيرة، بل بوصفه محاولة استراتيجية لإعادة صياغة مستقبل العلامة بالكامل.

المخرج جون فافرو، الذي لعب دوراً محورياً في إنقاذ «ستار وورز» تلفزيونياً عبر مسلسل «الماندالوريان»، يدرك جيداً أن نجاح العمل لا يعتمد فقط على الحنين، بل على إعادة خلق الإحساس بالمغامرة الذي جعل السلسلة ظاهرة ثقافية منذ سبعينات القرن الماضي. ولهذا يتبنى الفيلم أسلوباً أقرب إلى أفلام الويسترن الكلاسيكية ممزوجة بأجواء الساموراي اليابانية، وهي الروح نفسها التي استلهمها جورج لوكاس عند تأسيس السلسلة الأصلية.

منذ مشاهده الأولى يركز الفيلم على بناء عالم حي ومزدحم بالتفاصيل البصرية، بعيداً عن الطابع المعقم الذي طغى على بعض الإنتاجات الحديثة. المدن الفضائية تبدو مأهولة فعلاً، والسفن تحمل آثار الاستخدام والصدأ، والكاميرا تمنح البيئة إحساساً مادياً حقيقياً، وهي عناصر تعيد إلى الأذهان ثلاثية الثمانينات الأصلية. هذا التوجه ليس جمالياً فقط، بل نفسي أيضاً؛ إذ يحاول الفيلم استعادة الشعور بأن «ستار وورز» عالم يمكن العيش داخله، لا مجرد خلفية رقمية ضخمة.

على المستوى الدرامي، يبقى قلب الفيلم هو العلاقة بين «دين جارِن» و«غروغو». هذه الثنائية التي بدأت كمجرد فكرة بسيطة -محارب صامت يرافق طفلاً غامضاً- تحولت إلى المحرك العاطفي الأهم في السلسلة الحديثة، لكن الفيلم يواجه تحدياً واضحاً: كيف يحافظ على جاذبية هذه العلاقة عبر فيلم طويل دون الوقوع في التكرار؟ هنا ينجح السيناريو جزئياً فقط. فالكيمياء العاطفية لاتزال فعالة، و«غروغو» يواصل امتلاك تلك القدرة النادرة على جذب الجمهور بمزيج من البراءة والغموض والفكاهة، لكن الحبكة نفسها تبدو أحياناً أقرب إلى سلسلة مهمات مترابطة أكثر من كونها رحلة درامية متصاعدة.

وهذه إحدى المشكلات الأساسية في انتقال الأعمال من التلفزيون إلى السينما. فالمسلسل كان يعتمد على البناء المرحلي والحلقات المنفصلة نسبياً، بينما تحتاج السينما إلى تصعيد درامي أكثر كثافة وتحوّلات أعمق في الشخصيات. لذلك يشعر المشاهد أحياناً بأن الفيلم يعمل بروح «حلقة فائقة الميزانية» أكثر من كونه عملاً سينمائياً مستقلاً بالكامل. ومع ذلك يعوض الفيلم هذا الضعف بإيقاع ترفيهي ثابت، وجرعة محسوبة من الحنين، إضافة إلى مشاهد حركة مصممة بمهارة عالية.

أداء بيدرو باسكال يظل أحد أبرز عناصر القوة. فرغم أن الشخصية تخفي وجهها معظم الوقت، ينجح باسكال عبر صوته ولغة جسده في منح «دين جارِن» حضوراً إنسانياً معقداً، يجمع بين الصلابة والتردد والعاطفة المكبوتة. وهذه القدرة على خلق شخصية مؤثرة خلف قناع تعيد إلى الأذهان الطريقة التي تحوّل بها دارث فيدر، إلى أيقونة سينمائية رغم محدودية تعابير الوجه.

الفيلم يحمل كذلك بعداً صناعياً مهماً داخل «ديزني ولوكاس فيلم»، فبعد سنوات من التوسع السريع في إنتاج مسلسلات وأفلام مرتبطة بالسلسلة، بدأ يظهر ما يشبه إرهاق الجمهور من المحتوى المتكرر. لذلك يبدو الفيلم أكثر حذراً وأقل اندفاعاً نحو التجريب السياسي أو السردي الذي أثار الجدل سابقاً. هناك رغبة واضحة في استعادة الجمهور التقليدي عبر التركيز على المغامرة الكلاسيكية والشخصيات المحبوبة، بدلاً من تفكيك الأساطير القديمة أو إعادة تفسيرها جذرياً.

ومن المثير للاهتمام أن الفيلم يكشف تحولاً مهماً في مفهوم البطولة داخل «ستار وورز». ففي حين ركزت الأجزاء القديمة على الأبطال الأسطوريين ذوي المصير الكوني، ينتمي «الماندالوريان» إلى فئة مختلفة: بطل متعب، مأجور، يتحرك بدافع البقاء والحماية أكثر من السعي لتغيير المجرة. وهذا ما يجعل الفيلم أقرب عاطفياً إلى الجمهور المعاصر، الذي بات يميل إلى الشخصيات الرمادية والأقل مثالية.

اختبار حقيقي

يمثل الفيلم اختباراً حقيقياً لمستقبل هوليوود نفسها: هل يمكن لشخصيات وُلدت على منصات البث أن تتحول إلى أبطال سينمائيين قادرين على قيادة شباك التذاكر العالمي؟ نجاح «الماندالوريان وغروغو» يشير إلى أن الإجابة قد تكون نعم، لكنه يكشف أيضاً أن الجمهور لم يعد ينجذب إلى العلامات التجارية وحدها، بل إلى القصص والشخصيات التي تمنحه سبباً حقيقياً للعودة إلى قاعة السينما.