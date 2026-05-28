سرقة متحف اللوفر تتحول إلى كتاب وفيلم سينمائي

صدر كتاب جديد من تأليف ثلاثة صحافيين فرنسين، يوثّق عملية سرقة متحف اللوفر بعنوان "A Grab at the Louvre"، سيقوم المخرج الفرنسي رومان غافراس بتحويله إلى فيلم سينمائي طويل.

ووفقاً لناشر الكتاب دار "فلاماريون"، فإن الصحافيين الثلاثة "اعتمدوا على وثائق سرية وتقارير مثيرة ومصادر مطلعة على القضية، ما أتاح لهم جميعاً الوصول إلى مواد غير مسبوقة، قدّمت لمحة مثيرة من وراء كواليس هذا التحقيق النشط".

يستلهم المخرج الفرنسي أحداث فيلمه من الكتاب الاستقصائي الذي تمّ طرحه في المكتبات الفرنسية الأربعاء، مجسداً عملية سرقة المتحف، التي استولى خلالها اللصوص على مجوهرات بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار.

ووفقاً لمجلة "لو فيلم فرانسيه"، "فإن مشروع الفيلم هو قيد التطوير، لكن لم يتم الإعلان بعد عن عنوانه أو طاقم الممثلين".

وأعلنت دار نشر "فلاماريون" عن بيع حقوق فيلم مقتبس من كتاب يتناول عملية سرقة متحف اللوفر الشهيرة التي وقعت في 19 أكتوبر 2025، إلى شركة الإنتاج "Iconoclast"، بينما حصل مُنتج بريطاني على حقوق إنتاج سلسلة وثائقية مستوحاة من الكتاب نفسه.

سيُسهم الفيلم والسلسة الوثائقية في إثراء رصيد الأفلام التي تتناول أفلام الجريمة والسرقات الفنية، التي تمت الكتابة عنها، التي تحوّلت إلى عشرات الكتب والأفلام التشويقية.

يتألف الكتاب من 224 صفحة، شارك فيه ثلاثة صحافيين هم جان ميشيل دي كوجي، وجيريمي فام لي، ونيكولا تورينت، من "لو باريزيان" و"لوموند" و"باريس ماتش".

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية:" أحدثت سرقة متحف اللوفر صدمة عالمية، وأشعلت أزمة أمنية داخل المتحف الشهير، ما أدى في نهاية المطاف إلى إقالة مديرته، لورانس دي كار".

أضافت: "بعد سبعة أشهر من التحقيق، ورغم إلقاء القبض على المشتبه بهم الرئيسيين، لم يتم العثور على المجوهرات، ولم تتمكن السلطات من استعادة هذه الكنوز الملكية قبيل العرض الأول للفيلم".