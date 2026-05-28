أليخاندرو إيناريتو ينضم إلى «النخبة» في المكسيك

أصبح أليخاندرو غونزاليس إيناريتو، الحائز جائزة أوسكار، أول مخرج سينمائي مكسيكي ينضم إلى هيئة Colegio Nacional المكسيكية المرموقة، التي تضم نخبة المثقفين في البلاد.

أخرج غونزاليس إيناريتو (62 عاماً)، الحائز خمس جوائز أوسكار، أفلاماً لاقت نجاحاً منها «ذي ريفنينت» من بطولة ليوناردو دي كابريو و«بيردمان».

ومنذ تأسيسها عام 1943، جمعت Colegio Nacional أكثر من 100 مثقف من كتّاب وعلماء، بينهم عدد من حائزي جوائز نوبل، وقال إيناريتو: «باختياركم لي، لم تكرّموا عملي الشخصي فحسب، بل قدّرتم مهنة عريقة وتقاليد فنية راسخة».