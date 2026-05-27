«جاك رايان - حرب الأشباح» يعود بلمسات دبي المبهرة.. معالم المدينة جزء أساسي من بناء الفيلم

مع عودة عالم الجاسوسية الشهير، المستوحى من روايات توم كلانسي، إلى الواجهة عبر فيلم «توم كلانسي: جاك رايان - حرب الأشباح»، لم تكن دبي مجرد موقع تصوير عابر في العمل، بل تحولت إلى جزء أساسي من البناء البصري والدرامي للفيلم، الذي يعيد تقديم شخصية جاك رايان في مواجهة جديدة تتشابك فيها السياسة الدولية مع شبكات الاستخبارات والحروب الخفية العابرة للحدود.

الفيلم، الذي يقوم ببطولته جون كراسينسكي، يواصل توسيع عالم «جاك رايان» الذي اشتهر على مدار عقود بوصفه أحد أبرز عوالم الإثارة السياسية والتجسس في السينما والتلفزيون الأميركي، وتدور أحداث العمل حول عملية استخباراتية معقدة تنطلق من الشرق الأوسط وتقود البطل إلى مواجهة تنظيم سري يعمل خارج الأطر التقليدية للأجهزة الأمنية، في حبكة تعتمد على المطاردات السريعة، والهجمات الإلكترونية، والتحالفات المتغيرة، وسط تصاعد التوترات العالمية.

حضور استثنائي

في قلب هذه الأحداث، تظهر دبي بوصفها مدينة حديثة ذات حضور بصري استثنائي، حيث استفاد صناع العمل من الطابع المعماري الفريد للإمارة ومن قدرتها على الجمع بين المشهد الحضري المستقبلي والهوية العالمية المنفتحة. وقد صُورت مشاهد رئيسة في عدد من أبرز معالم المدينة، مثل «دبي مارينا» بإطلالاتها المميزة على السفن الخشبية التراثية، ومنطقة السيف، وفندق «ون آند أونلي ون زعبيل»، إضافة إلى المواقع الصحراوية الخلابة، وأبراج الإمارات، وأفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي، وصولاً إلى «برج بارك»، ما منح العمل بعداً سينمائياً واسع النطاق يتماشى مع طبيعة أفلام التجسس الحديثة.

يعكس اختيار دبي لتصوير أجزاء من الفيلم المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الإمارات على خريطة صناعة السينما العالمية، خصوصاً مع تزايد اعتماد كبرى الاستوديوهات العالمية على مواقع التصوير في الدولة خلال السنوات الأخيرة. فالبنية التحتية المتطورة، وسهولة الإجراءات الإنتاجية، والتنوع العمراني والجغرافي، كلها عوامل جعلت من دبي وجهة مفضلة لأفلام الأكشن والإثارة ذات الميزانيات الضخمة.

كما يحمل حضور دبي في «جاك رايان – حرب الأشباح» بعداً يتجاوز الجانب الفني، إذ تسهم هذه الأعمال في تقديم الإمارة إلى ملايين المشاهدين حول العالم بصورة مدينة عالمية تجمع بين الحداثة والابتكار والانفتاح الثقافي. فالكاميرا هنا لا تنقل مجرد شوارع وناطحات سحاب، بل تقدم صورة متكاملة لمدينة أصبحت لاعباً رئيساً في الاقتصاد الإبداعي العالمي وصناعة الترفيه الدولية.

مساحة درامية نابضة

وبينما يلاحق «جاك رايان» خصومه عبر عواصم العالم، تبدو دبي في الفيلم أكثر من مجرد خلفية للأحداث؛ إذ تتحول إلى مساحة درامية نابضة بالحركة، تعكس صورة مدينة استطاعت أن تجمع بين القوة الاقتصادية والحضور الثقافي والقدرة على جذب كبريات الإنتاجات السينمائية العالمية.

يعود فيلم «توم كلانسي: جاك رايان – حرب الأشباح»، ليؤكد الحضور السينمائي المتجدد لشخصية جاك رايان، إحدى أشهر الشخصيات الاستخباراتية، بعدما تحولت رواياته منذ ثمانينات القرن الماضي إلى مرجع رئيس لأفلام الإثارة السياسية والتجسس الحديثة، وشكل الفيلم محاولة لإعادة تقديم الشخصية بروح معاصرة تتناسب مع عالم ما بعد الأزمات المالية والحروب السيبرانية، مبتعداً عن الحروب التقليدية التي ارتبطت بأفلام الجاسوسية الكلاسيكية.

مؤامرة

تدور أحداث الفيلم حول اكتشاف جاك رايان لمؤامرة روسية تستهدف ضرب الاقتصاد الأميركي عبر هجوم مالي ضخم، ما يدفعه إلى السفر إلى موسكو لمواجهة رجل الأعمال الروسي الغامض، فيكتور تشيريفين، الذي لعب دوره كينيث براناه، وبينما يتصاعد التوتر السياسي والاقتصادي، يتحول الفيلم إلى سباق استخباراتي متعدد المستويات، يجمع بين المطاردات التقليدية والحروب الاقتصادية والهجمات الإلكترونية، في انعكاس واضح للتحولات التي شهدها العالم في العقد الأخير، حيث أصبحت الأسواق والبنوك وأنظمة الاتصالات جزءاً أساسياً من معارك النفوذ الدولي.

إعداد: قسم الثقافة والمنوعاتموقع مفضل للأفلام العالمية

لم يكن ارتباط أفلام التجسس والإثارة بدبي أمراً جديداً، إذ سبقت المدينة بأعمال ضخمة مثل «المهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح»، الذي رسّخ صورة برج خليفة عالمياً بعد مشاهد التسلق الشهيرة للنجم توم كروز، قبل أن تتحول دبي لاحقاً إلى موقع مفضل لأفلام الأكشن العالمية، بفضل قدرتها على تقديم بيئات تصوير متنوعة خلال فترة زمنية قصيرة.