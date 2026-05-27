بوليوود تحتفي بأشهر صناع الكوميديا «التجارية» في الهند

احتشد عدد من نجوم بوليوود وصناع السينما في مدينة مومباي الهندية، للمشاركة في فعالية خاصة أُقيمت احتفاءً بالمسيرة السينمائية للمخرج الهندي المخضرم، ديفيد داوان، أحد أبرز الأسماء التي صنعت أفلام الكوميديا التجارية في السينما الهندية على مدى أكثر من ثلاثة عقود.

وشهدت المناسبة حضور نخبة من الفنانين، من بينهم سلمان خان، الذي ارتبط بعدد من أبرز أفلامه مع داوان، إضافة إلى الممثل أرجون كابور، إلى جانب شخصيات فنية وإعلامية أخرى جاءت للاحتفاء بإرث المخرج وتأثيره الكبير في صناعة الترفيه الهندية.

ويُعد ديفيد داوان من أكثر المخرجين نجاحاً في بوليوود، إذ قدم سلسلة طويلة من الأفلام الجماهيرية التي مزجت بين الكوميديا والرومانسية والأكشن، وحقق عبرها نجاحات واسعة في شباك التذاكر منذ تسعينات القرن الماضي، كما تعاون مع عدد كبير من نجوم الصف الأول، بينهم سلمان خان، وأنيل كابور، وغوفيندا، وأسهم في ترسيخ نمط الكوميديا التجارية الحديثة في السينما الهندية.

يُنظر إلى المخرج الهندي ديفيد داوان باعتباره أحد أبرز صناع الكوميديا التجارية في تاريخ بوليوود الحديثة، بعدما نجح على مدار أكثر من ثلاثة عقود في ترسيخ أسلوب سينمائي قائم على الإيقاع السريع والمواقف الكوميدية الخفيفة والخلطات الجماهيرية التي جمعت بين الرومانسية والدراما والأغاني والاستعراضات.

بدأ داوان مسيرته في صناعة السينما من بوابة المونتاج، قبل أن ينتقل إلى الإخراج في أواخر الثمانينات، ليحقق لاحقاً سلسلة نجاحات جماهيرية جعلته من أكثر المخرجين ارتباطاً بسينما الترفيه الشعبي في الهند. وتميزت أعماله بقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع داخل الهند وخارجها، خصوصاً بين أبناء الجاليات الهندية.

وشكّل تعاونه مع عدد من نجوم بوليوود محطات بارزة في مسيرته، إلا أن شراكته الفنية مع النجم غوفيندا تُعد من الأشهر في تاريخ السينما الهندية الكوميدية، حيث قدّما معاً أفلاماً حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وأسهمت في صناعة موجة من الكوميديا التجارية، خلال تسعينات القرن الماضي، كما تعاون داوان مع النجم سلمان خان في عدد من الأعمال التي حققت حضوراً واسعاً في شباك التذاكر، وأصبحت لاحقاً من الأفلام المحببة لدى جمهور بوليوود.