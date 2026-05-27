«Pressure» يتعقب 72 ساعة قبل معركة النورماندي

شارك النجمان، بريندان فريزر وأندرو سكوت، في الترويج لفيلمهما الجديد «تحت الضغط»، ويعد الفيلم من أبرز الأعمال الدرامية التاريخية المنتظرة هذا العام، إذ يستند إلى أحداث حقيقية سبقت معركة النورماندي الشهيرة، خلال الحرب العالمية الثانية، والمعروفة باسم «دي - داي»، ويركز العمل على الضغوط الهائلة التي واجهها قادة الحلفاء، خلال الساعات الـ72 الحاسمة قبل إطلاق العملية العسكرية الأكبر في التاريخ الحديث، وسط مخاوف من سوء الأحوال الجوية واحتمال فشل المهمة.

ويجسد أندرو سكوت في الفيلم شخصية خبير الأرصاد الجوية الأسكتلندي، جيمس ستاغ، الذي لعب دوراً محورياً في اتخاذ القرار النهائي بشأن موعد الإنزال، بينما يؤدي بريندان فريزر دور الجنرال الأميركي دوايت أيزنهاور، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا آنذاك.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً كل من كيري كوندون، داميان لويس، وكريس ميسينا، فيما يتولى الإخراج المخرج الأسترالي أنتوني ماراس.

ويستند الفيلم إلى المسرحية الشهيرة «Pressure» التي كتبها ديفيد هيغ وعرضت للمرة الأولى عام 2014، وحققت نجاحاً واسعاً بفضل تناولها الجانب النفسي والسياسي خلف أحد أهم القرارات العسكرية في القرن الـ20 ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما الأميركية الشهر المقبل، وسط توقعات بأن يحظى باهتمام نقدي وجماهيري واسع، خصوصاً مع تنامي شعبية الأفلام التاريخية التي تمزج بين التوتر الدرامي والوقائع الحقيقية.