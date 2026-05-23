أميركا تنتج فيلماً عن عملية إنقاذ الطيارين اللذين سقطت طائرتهما بإيران

تستعد يونيفيرسال بيكتشرز ومخرج سلسة "ترانسفورمر" مايكل باي لإنتاج فيلم يروي قصة إنقاذ طيارين أميركيين سقطت طائرتهما في إيران مطلع أبريل خلال عملية "الغضب الملحمي".

ويستند الفيلم إلى كتاب الصحافي الأميركي ميتشل زوكوف المتوقع نشره في العام 2027.

وكانت طائرة اف – 15 قد أسقطت في إيران خلال عملية "الغضب الملحمي"، قبل إنقاذ الطيارين من خلال عملية إنقاذ ملحمية كانت الأولى بمشاركة 21 طائرة عسكرية أميركية لإنقاذ الطيار الأول، فيما شاركت 155 طائرة في إنقاذ الطيار الثاني الذي بقي لعدة أيام في إيران، حيث انتشرت القوات الأميركية في 7 مواقع مختلفة لتضليل الإيرانيين، وتم إجلاء الطيار بمروحيتين من طراز إتش 860 جولي غرين.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملية الإنقاذ بأنها واحدة من أكثر العمليات تعقيداً وخطورة، حيث واجهت القوات الأميركية إطلاق نيران من مسافة قريبة لكن لم يصب أي منهم بأذى.

والفيلم المنتظر هو أحد تعاون لباي مع الجيش ووكالات إنفاذ القانون الأميركية حيث قام خلال الثلاثة عقود الماضية بإخراج العديد من الأفلام المتعلقة بالجيش ووكالات إنفاذ القانون.